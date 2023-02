AMLO acusa a la exembajadora en EU, Martha Bárcena, de estar en el bloque conservador

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este martes a su exembajadora en Estados Unidos, Martha Barcena, de estar ya en "el bloque conservador", y advirtió “que cada quien es responsable de su actos y la historia nos juzgará”.

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que no se arrepiente de haberla nombrado embajadora en Washington, pues señaló que cada quien es libre de tomar un camino, y que es “muchísimo mejor que la simulación, que la hipocresía”.

“¿Se arrepiente de haberla nombrado?”, se le preguntó.

“No no, pero si está diciendo cosas, que no son cosas, pues no es más que ejercer el derecho de réplica (…) Es normal que se den estas cosas, son posiciones distintas, contrapuestas.

“¿La embajadora ya se definió ya por el conservadurismo?”, se le insistió.

“Pues yo creo que sí, yo creo que están en ese bloque, con nosotros, no”, respondió.

“¿Lo traicionó?, se le siguió cuestionando.

“No, no, es que cada quien es libre, aquí no se obliga a nadie, cada quien es responsable de su acto y la historia nos juzgará. Quien quiera tomar un camino, que lo siga, quien quiera tomar otro camino, es libre, es maravilloso eso, es muchísimo mejor que la simulación, que la hipocresía”, dijo.

En entrevista con el periodista León Krauze, la exembajadora de México en Washington confirmó lo revelado por Mike Pompeo, exsecretario de Estado en el gobierno de Donald Trump, en el sentido de que el canciller Marcelo Ebrard aceptó el acuerdo que daría paso al polémico programa "Quédate en México" y le pidió mantenerlo en secreto.



