Luego que la ONU lamentara que las Fuerzas Armadas se han negado a entregar pruebas sobre el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que esto no es cierto y que hay una campaña en contra del Ejército mexicano que busca socavar y debilitar a las Fuerzas Armadas.

Aseguró que las Fuerzas Armadas han estado cooperando en este caso para que haya justicia y se conozca la verdad.

A pregunta expresa en conferencia de prensa, el Mandatario federal impidió que contestara el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) y el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina (Semar), pues aseguró que él además de ser el Presidente de la República, es el comandante de las Fuerzas Armadas.

“Quisiera conocer la opino de los secretarios”, se lo pidió un reportero..

“No, yo la voy a dar, soy el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, aparte de Presidente de México.

“Por eso quiero tomar la palabra yo, por eso quiero contestar yo, porque no es cierto, que es una campaña en contra del Ejército de México sin fundamento en general. No tienen razón, es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas. Si fuese cierto lo que ellos sostienen no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y otros elementos de las Fuerzas Armadas que han estado las Fuerzas Armadas ayudando, cooperando para que se haga justicia”.

Acusó que hay una tendencia a culpar al Ejército mexicano sin prueba y sin elementos.

“Estamos avanzando y se les olvida también que el Ejército mexicano es un ejército surgido de un movimiento revolucionario y es parte de nuestro pueblo y es una institucional fundamental para el Estado mexicano y hay muchas organizaciones no gubernamentales que no actúan con profesionalismo, con objetividad, con ética. Hay muchas organizaciones que están financiadas por gobiernos extranjeros supuestamente para defender derechos humanos”.

El presidente López Obrador señaló a la ONU de actuar de manera sectaria, parcial y tendenciosa.

“Se los fui a decir cuando estuve en Nueva York, de que solo se pronuncian cuando se trata de afectar a gobiernos surgidos de movimientos populares y democráticos.

“¿Han escuchado ustedes algún pronunciamiento de la ONU en contra del narco Estado que se estableció cuando Felipe Calderón? ¿Han hecho los de la ONU algún pronunciamiento en contra de García Luna y de la desaparición de personas durante ese gobierno? No. ¿Han manifestado los de la ONU alguna preocupación por la destitución del presidente de Perú que está encarcelado? ¿A pesar de que los que lo destituyeron, asesinaron a 60 personas en el Perú? No”, cuestionó.















