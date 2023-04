Tras la difusión de videos del conflicto que sostuvieron César Cravioto con la oposición por la toma de tribuna en el Senado, el morenista aclaró la situación.

"Como siempre, los panistas distorsionando la realidad. Hago este video aclaratorio para desmentir una andanada más de los panistas, ahora contra mi persona" describió el senador.

El conflicto se dio en el marco de la designación de los comisionados faltantes en el Inai, por lo que ante el incumpliento de acuerdos de la bancada guinda, tomaron la tribuna.

Como siempre los panistas distorsionado la realidad. Hago este video aclaratorio para desmentir una andanada más de los panistas, ahora contra mi persona.



El altercado que se vivió hoy en el @senadomexicano fue únicamente con el Senador @IGCabezadeVaca.



¡Nunca con alguna… pic.twitter.com/VSzbLNatqA — César Cravioto (@craviotocesar) April 28, 2023

En el video que compartió en sus redes sociales aclaró que él y los morenistas también subieron a la tribuna para impedir que la oposición colocara una lona encima del presidente del Senado, Alejandro Armenta y de la mesa directiva del Senado.

En el material audiovisual se observa que Cravioto le da un manazo al senador Ismael Cabeza de Vaca, fragmentos que difundieron legisladoras y medios de comunicación por lo que explicó:

"Yo estaba sosteniendo la lona con una mano y el senador Cabeza de Vaca (a quien señaló de ser hermano del exgbernador de Tamaulipas acusado de desvío de recursos) me empezó a agredir para que soltara la lona y nos hicimos de palabras", expuso.

Confirmó que la agresión fue en contra de Cabeza de Vaca y no hacia las senadoras de oposición "este hecho se está utilizando como lo sabe hacer la oposición de manera sesgada", acusó a periodistas y legisladores que compartieron el archivo alterando la realidad.

Ante ello, advirtió que el día de mañana presentará videos del recinto para demostrar "la campaña calumniosa".

Cravioto presenta pruebas; asegura que reaccionó a la agresión de Cabeza de Vaca

Minutos después, el senador morenista subió a Twitter otro video en el presenta sus pruebas y donde asegura que solo reaccionó a la primera agresión por parte del senador panista, Ismael Cabeza de Vaca.

"Ya tengo buenas tomas para demostrar la campaña de calumnias que realiza la derecha en mi contra", señala al inicio de si video.

Antes de explicar los videos, reafirmó que en ellos se muestra que el altercado sólo ocurrió con el senador Cabeza de Vaca y de ninguna manera, contra una senadora de oposición.

"Aquí se ve cómo tengo agarrada la manta y cómo llega el senador Cabeza de Vaca, cómo me agrede me pega para que yo quite la manta y yo le doy tres manotazos al senador", describe uno de los videos.

En otro más se observa al senador Cabeza de Vaca, dirigiéndose verbalmente al morenita: "Después vemos a Cabeza de Vaca cómo me agrede verbalmente y cómo me amenaza", señala.

Aquí la evidencia de la campaña calumniosa de la #oposición en mi contra.



Esta serie de videos muestra claramente que las diferencias se dieron con el senador @IGCabezadeVaca, quien inició con una agresión en mi contra. Nunca fue en contra de alguna senadora.



Con esto cierro… pic.twitter.com/mOqFHKuOUu — César Cravioto (@craviotocesar) April 28, 2023









