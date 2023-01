Alta migración pone en jaque sistema de asilo: Comar

Aunque la saturación de los servicios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se debe a que siguen llegando oleadas de migrantes a Tapachula, Chiapas, su titular, Andrés Ramírez Silva, advierte que la situación se ha complicado porque hay quienes piensan equivocadamente que el organismo otorga salvoconductos para transitar por México y arribar a Estados Unidos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, lamenta que muchos migrantes son engañados en el sentido de pensar que sacar una cita en la Comar les da la posibilidad de tener libre tránsito hacia Estados Unidos, pero “esto es absolutamente ajeno a la realidad”.

“La Comar es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación encargado del proceso de determinación de la condición de refugiado en México y sólo eso. No tiene nada que ver con el aspecto de la regulación migratoria. Aquellos que no les interese la protección del Estado mexicano, que lo que les interesa es viajar por el territorio nacional para acudir a Estados Unidos, están tocando la puerta equivocada”, establece.

“El problema es que se ha dicho esto en reiteradas ocasiones y la gente continúa acudiendo en números muy grandes, y esto nos coloca a nosotros en una situación complicada, y nos preocupa que es un abuso del sistema de asilo y se puede poner en jaque todo el sistema de asilo”.

Sostiene que la comisión está obligada a velar por las personas que necesitan protección internacional, pero también a cuidar y evitar que el sistema de asilo se vaya a colapsar.

Prevé que en 2023, por tercer año, México rebase la cifra de 100 mil solicitantes de refugio, luego de que en 2021 se impuso la marca de 130 mil, y en 2022 se alcanzaron 118 mil 478.

Ramírez Silva explica que a principios de la semana pasada se suspendió el servicio en las oficinas de Tapachula, ya que el lunes 2 de enero llegaron cerca de 5 mil migrantes y lo mismo sucedió el 3 de enero.

“La gente estaba muy desorganizada, se arremolinaba ahí en grupos muy grandes, no se disciplinaban, no se ordenaba en filas, inclusive hicieron un portazo el día martes, irrumpieron de forma no muy pacífica”, indica.

Aclara que normalmente la Comar no da citas, pero a partir de que en julio-agosto de 2021 empezaron a llegar en números muy grandes haitianos y se tuvo que recurrir a ellas.

Destaca que desde el miércoles pasado bajó bastante el número de solicitantes de refugio, y se entregaron ese día mil 700 citas y mil 500 el jueves.