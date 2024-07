Al expresar su completo rechazo a que se modifiquen los estatutos del PRI para que su dirigente Alejandro Moreno Cárdenas permanezca en el cargo hasta 2032, el excandidato presidencial priista Francisco Labastida Ochoa calificó al dirigente del tricolor como “cucaracha”, sinvergüenza y corrupto.

Quien fuera secretario de Gobernación de 1998 a 1999 en el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, afirmó que Alito Moreno ha sido el peor presidente del PRI en los casi 100 años de existencia del partido, por lo que su reelección sería “absolutamente irracional”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Labastida Ochoa no descartó renunciar a las filas del tricolor y junto con otros de sus compañeros inconformes formar un nuevo partido ante la actitud del actual dirigente, que se ha adueñado del PRI para su beneficio particular.

¿Qué opina de la pretensión de reformar los estatutos del PRI para permitir la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas por dos periodos más?

—Que sería un grave problema, sería absolutamente irracional, destructivo que Alejandro Moreno siguiera al frente del partido. Bastante daño le ha hecho, es el peor presidente que hemos tenido y sería absolutamente irracional que siguiera al frente del partido.

¿Alito Moreno va a llevar al PRI a su destrucción?

—Yo creo que sí, me parece que como este hombre sólo piensa en él, primero y en segundo y tercer lugar, y no piensa ni en el país ni en el partido, yo creo que puede hacer caso omiso de las manifestaciones de inconformidad que estamos haciendo muchos priistas y llevará al partido a su tumba.

Ante esta cerrazón del Comité Ejecutivo Nacional, ¿qué le queda hacer a los priistas que se oponen a la reelección?

—Pues quizás tratar de formar un nuevo partido, porque lo que él quiere hacer de cambiar el nombre y otras cosas, en el fondo no son más que movimientos cosméticos. Lo que importa son las ideas, son los ideales y no veo que este hombre tenga ni ideas ni ideales.

¿Los priistas que se oponen a Alito piensan ya en emigrar?

—Depende lo que ocurra, si escucha nuestros reclamos, lo cual es poco probable, quizás podríamos tener otro camino, depende lo que ocurra, pero lo que está muy claro es que por este camino, el PRI va a su tumba y lo dije el día que lo nombraron.

¿Entonces usted estaría pensando en renunciar al PRI?

—Posiblemente sí, no he renunciado para tener la libertad de opinar sobre el partido y criticarlo, por eso no he renunciado, desde que lo nombraron dije con toda libertad y franqueza lo que opinaba. Es un individuo que no tiene ningún valor.

¿A los líderes de partidos se les debe medir por sus resultados?

—Sí, y en este caso no ha dado buenos resultados, porque por supuesto no piensa más que en él.

¿La alianza entre el PRI, el PAN y el PRD fue un error?

—Es que fue una alianza muy rara, muy sui generis ¿no?, nunca hubo estatutos compartidos, nunca hubo objetivos ni mecánica de trabajo ni nada, fue una alianza más de nombre que de hecho, yo creo que le hicieron daño incluso a la candidata Xóchitl Gálvez.

¿Qué piensa de que el dirigente del PRI no perdió, porque se apuntó como primero en la lista de senadores plurinominales? ¿Esto fue incorrecto?

—Claro, y ahora se quiere reelegir. Es una cucaracha.

¿La permanencia de Alito al frente del PRI ayuda a Morena?

—Claro, vota cuando le aprietan en favor de las apuestas que ellos hacen. Es un cuate que no tiene ninguna verticalidad ni autoridad moral. Se debería haber ido al día siguiente de la derrota electoral si tuviera vergüenza, este sujeto, la vergüenza no la conoce.

¿Cómo permitieron que Alito se adueñara del partido?

—Lo hizo con dinero, comprando a los delegados, ofreciendo puestos, con métodos corruptos lo controló y le quitó facultades al Consejo Político Nacional y las absorbió él, así se convirtió en el dictador del partido.

¿Qué opina de las reformas a los estatutos que se proponen, así Alito tendrá mayor control del partido, podrá endeudarlo y hasta vender propiedades?

—No las he visto, no he seguido detalles, yo me dedico a chambear, no a estar pegado a lo que ocurre en el partido, pero yo creo que es capaz de eso y más, cualquier facultad que él tenga la va a realizar mal.

¿Está alejado de la política?

—Yo básicamente me dedico a trabajar, a leer y a estudiar

¿Allá en Sinaloa, su tierra?

—Aquí en la Ciudad de México. No tengo interés en ir a Sinaloa cuando el gobernador de Sinaloa llegó con el apoyo de los narcos.