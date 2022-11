Alistan quejas contra AMLO por anticipar campaña

Integrantes de todas las fuerzas políticas de oposición, es decir, del PAN, PRI y PRD, adelantaron a EL UNIVERSAL que ya alistan diversas querellas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por cometer actos anticipados de campaña.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, dijo a este diario que su partido hará lo propio, “pero en su momento”, y alertó que quejarse ante el INE actualmente “inflaría” la marcha pro-AMLO, la cual está convocada para el 27 de noviembre próximo.

Así lo afirmaron luego de que, ayer por la mañana, el Ejecutivo federal llamó a la población a lanzar “una avalancha” de votos por todos los candidatos de la llamada Cuarta Transformación, lo cual, aseguró, garantizará la continuidad de su proyecto.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, acusó al Mandatario de ser un recurrente violador de las leyes: “Esto es un hecho más de violación electoral, vamos a interponer una queja, hemos presentado querellas a cada violación del Presidente, lamentablemente eso no lo detiene, no le gusta eso de que la ley es la ley y cumplirla no es lo suyo”.

El líder albiazul agregó que las declaraciones del Ejecutivo “violan todas las leyes electorales” y dijo que, además, “hay desvío de recursos públicos al hacerse desde Palacio Nacional, desde las mañaneras”.

Por su parte, el líder del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, advirtió que recurrirán al Instituto Nacional Electoral (INE) en los próximos días: “Es una flagrante violación que el Presidente llame a votar por Morena desde el púlpito mañanero, la ley electoral le impide hacer propaganda y por supuesto que vamos a impugnar ante las autoridades electorales; esto que hizo el Presidente no solamente es inmoral, sino que además es ilegal”, detalló.

Las denuncias, explicó, serán por actos anticipados de campaña, así como por uso indebido de recursos públicos.

“Denunciaremos por actos anticipados de campaña, todavía ni siquiera inician las precampañas y él ya está haciendo campaña, también denunciaremos uso indebido de recursos públicos, este gobierno sólo se ha encargado de sumir al país en una grave crisis social por su mal gobierno y ahora usa al Estado para violar flagrantemente la ley electoral”.

Por su parte, el coordinador de MC en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que López Obrador “es el jefe de campaña de la sucesión”.

“Está concentrado en un tema político-electoral, está haciendo todo simplemente por una lógica electoral, le apuesta todo a eso, y todo va ligado, quiere limitar al INE y al Tribunal Electoral porque sabe que son los que le pueden poner límites, por eso Claudia Sheinbaum y Adán Augusto [López] están tan interesados en la reforma electoral, porque saben que están violando la ley para alcanzar el poder en 2024; saben que están realizando actos anticipados de campaña y saben que están destinados a perder el registro y a ser cancelados como candidatos”, sentenció.

Postura en el Senado

Senadores de oposición calificaron de ilegal, inmoral y muy grave el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador desde la mañanera, por lo que anunciaron que presentarán diversas denuncias y recursos ante el INE y otras instancias.

“Vemos a un Presidente infringiendo la ley, rompiendo los equilibrios democráticos, apoyando de manera abierta a su partido y aliados”, dijo a EL UNIVERSAL el vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, quien adelantó que —como el llamado bloque de bontención— alista denuncias ante varias instancias por el proselitismo descarado desde Palacio Nacional.

Indicó que de lo que siempre se quejó y acusaba a otros gobiernos —de usar recursos públicos para apoyar a sus partidos— ahora él lo realiza no a escondidas, sino en cadena nacional desde la mañanera, con toda impunidad.

El coordinador de MC, Clemente Castañeda, dijo que “si hablamos de avalanchas, lo que vemos es una avalancha de irresponsabilidades por parte del Presidente. Lo único que tiene en mente el Ejecutivo federal es el proceso electoral; su objetivo es mantenerse en el poder”.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, expuso que esta semana el Presidente de forma reiterada e ilegal ha incurrido en declaraciones que nos obligan a reflexionar cuáles son sus prioridades: si gobernar o pensar en las siguientes elecciones. Informó que personalmente presentará una denuncia ante el INE por desvío de recursos públicos por parte del Presidente.

Con información de Luis Carlos Rodríguez y Víctor Gamboa