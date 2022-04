Tras votar en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, ser expulsada del Partido Verde Ecologista de México y quedarse sin partido, Alexis Gamiño explicó por qué ya no es diputada federal.

A través de un video, la ahora exlegisladora explicó que le informaron que si no se integraba a otro grupo parlamentario en San Lázaro, “dejaría de ser diputada”.

“Por eso, les informo, que dejaré de serlo antes que traicionar mis convicciones, ese es el costo de la congruencia; el no venderme es el verdadero motivo de ser removida de esta legislatura.

“Que quede claro, yo no tengo precio, no es el poder, no es la posición, no es el dinero, es mi causa. No me pueden presionar a hacer algo con lo que no estoy de acuerdo y si el precio ahora es dejar de ser representante ciudadana ¡hagan son su curul lo que quieran!”, declaró la activista ambiental.

Que quede claro: YO NO TENGO PRECIO, NO ES EL PODER, NO ES LA POSICIÓN, NO ES EL DINERO, es MI CAUSA. Mi partido y Mi lucha siempre será MÉXICO Unámonos y no perdamos la FÉ en lograr el México que merecemos. #ConValoryCongruencia pic.twitter.com/giVAZS32xO — Alexis Gamiño (@alexisgaminomx) April 27, 2022

La integrante de "The Climate Reality" América Latina refirió que seguirá luchando por el medio ambiente, a favor del futuro de las nuevas generaciones.

“Valen más mis convicciones y las causas que los cargos, los colores y los partidos. Mi lealtad es con México, no con un grupo parlamentario ni una persona”, expresó al agradecer a quienes la apoyaron y coincidieron con sus ideas.

A través de redes sociales, Gamiño expresó el “bonito sentimiento” de votar con “libertad” como legisladora sin partido.

“Una libertad llena de responsabilidad con la intención de buscar acuerdos partiendo del respeto mutuo. Teniendo siempre presentes, el objetivo principal, un México mejor”, dijo.

