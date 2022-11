Alertan por aumento de muertes por diabetes

En noviembre de 2016 la Secretaría de Salud (Ssa) emitió una alerta sanitaria por diabetes y obesidad, sin embargo, en los cinco años transcurridos han aumentado 32% las muertes por diabetes mellitus mientras en 2017 se reportaron 106 mil 525 decesos, en 2021 la cifra incrementó a 140 mil 729, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el último informe Estadísticas de defunciones registradas en 2021 del mismo instituto, la diabetes mellitus fue la tercera causa de muerte en el país, con 140 mil 729 fallecidos, sólo por debajo del Covid-19 y de enfermedades del corazón.

De acuerdo con el doctor Héctor Rossete, creador de la Unidad Básica de Prevención, los tres factores que influyeron en el aumento de defunciones por diabetes fueron: la prevención, la etapa de la desatención durante la pandemia y el desabasto de medicamentos, al menos en México.

El especialista detalló que la prevalencia de diabetes en México es porque el sistema de salud es carente y desabastecido, además de que no ha contemplado la prevención en la población para atender este problema.

“El no contemplar la prevención es precisamente un signo que caracteriza a este gobierno. Se tiene un sistema de salud carente y desabastecido, que precisamente ha impactado de forma negativa sobre la salud de los pacientes. El tema de la inversión en salud ha sido decreciente, hay que mejorar mucho en cuestión de políticas públicas en el ramo de la salud, pero para ello deben existir interés y preocupación”, resaltó.

En noviembre de 2016, la Ssa emitió una alerta sanitaria por diabetes y obesidad a través del Subcomité de Enfermedades Emergentes, en donde dio a conocer la declaratoria de emergencia epidemiológica EE-4-2016 para todo el territorio nacional, ante la magnitud y trascendencia de los casos de diabetes mellitus.

En 2017, fueron 106 mil 525 fallecidos: 52 mil 309 hombres y 54 mil 216 mujeres; en 2018, 101 mil 257, 49 mil 679 hombres, 51 mil 576 mujeres y dos personas con sexo no especificado; en 2019, 104 mil 352 muertos, 51 mil 710 hombres y 52 mil 642 mujeres; en 2020, 151 mil 19 muertos, 78 mil 922 hombres, 72 mil 94 mujeres y tres no especificados, y en 2021, 140 mil 729 muertos totales, 71 mil 330 hombres, 69 mil 396 mujeres y tres no especificados.

El especialista enfatizó que hasta el momento el gobierno federal no tiene una estrategia clara para atender este problema de salud, por lo que pide que diseñe un protocolo de atención multidisciplinaria para los pacientes.

“En la actualidad no hay una estrategia clara por parte de las autoridades, estamos actualmente sumergidos en el tema de la desinformación, en un reciente cambio de sector salud, antes Seguro Popular, hoy Insabi, que es el IMSS-Bienestar”, explicó.