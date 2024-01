El senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán anunció su renuncia a Morena, al advertir que la 4T está desviando a México hacia un régimen autoritario, antidemocrático y militarista.

En un video publicado en redes sociales, advirtió que la Cuarta Transformación es la “cuarta traición” al pueblo de México.

“He decidido renunciar a Morena porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum y Morena insisten en seguir desviando los principios, los compromisos y las promesas contenidas en el Proyecto de Nación que juramos cumplirle al pueblo de México en las elecciones del 2018”, señaló.

“Ahí están las causas y las esperanzas más nobles del pueblo de México, que hoy se siente traicionado, decepcionado y engañado porque la Cuarta Transformación está desviando a México hacia un régimen autoritario, antidemocrático y militarista.

“Yo me he opuesto en el Senado de la República con mi voz y con mis votos, he alzado la voz hace años dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, denunciando estas desviación porque hoy la cuarta transformación es la cuarta traición al pueblo de México.

“Millones y millones de mexicanos votamos en el 2018 para edificar un presidencialismo democrático no un presidencialismo absolutista, que hoy pretende desaparecer la división de poderes y aniquilar cualquier contrapeso constitucional para dominar el país e instaurar un maximato político extendido ahora en la persona de la doctora Claudia Sheinbaum”, acusó.

Renuncio a Morena y me uno, como uno más, al lado de la ciudadanía, que también es el pueblo de México.



Les comparto mis razones. 👇 pic.twitter.com/DhqBVcGDsR — Alejandro Rojas Díaz Durán (@rojasdiazduran) January 28, 2024

