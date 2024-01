El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció a través de un mensaje en redes sociales ataques y amenazas en contra de sus diputados de la Ciudad de México.

El líder priista acusó a Morena de emprender una campaña de terrorismo y persecusión política en contra de las y los diputados de oposición que se han manifestado en contra de la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía de la CDMX.

"Morena ha cargado de manera ilegal, represiva y autoritaria en contra de las y los compañeros diputados", expresó.

Detalló que prueba de ello, dijo, fue la detención de Tonatiuh González, la cual calificó como arbitraria.

Además, indicó que el día de hoy se denunció el atentado en contra de la diputada Guadalupe Barrón, luego de que balearan su vehícuo a las afueras de su domicilio. Asimismo, indicó que ha recibido amenazas de muerte y mensajes intimidatorios.

"Hacemos responsables al gobierno de la Ciudad de México al partido Morena de cualquier acción que atente contrfa la vida, seguridad e integridad de las y los dioputados del PRI, así como de sus familiares".

Alejandro Moreno reitera que el PRI votará en contra de la ratificación de Ernestina Godoy

“En Morena están obsesionados con la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, al grado que durante los últimos meses han emprendido una campaña de terrorismo y persecución política en contra de las y los diputados de oposición que abiertamente han manifestado su voto en contra”, enfatizó el dirigente priista.

Recordó que Morena se negó a debatir en el Congreso local, “desde el primer momento buscaron imponerla a la mala, violaron el proceso legislativo, ignoraron las voces de la sociedad civil y pisotearon los derechos de las víctimas”.

“Que se escuche fuerte y claro: por ningún motivo vamos a revertir lo que ya sentenciamos con toda claridad y firmeza, que las y los legisladores priistas en el Congreso de la Ciudad de México votarán en contra de la ratificación de Ernestina Godoy”, reiteró.

Alejandro Moreno aseguró que no hay un solo criterio objetivo para defender la ratificación de la fiscal, ya que la procuración de justicia en la Ciudad de México no existe, no hay investigación y los crímenes siguen en aumento, de la mano de la impunidad.

“Lo único que interesa en Morena es contar con una fiscalía servil, que sirva como tapadera para su cloaca de corruptelas y como brazo ejecutor para las venganzas políticas del gobierno. De ninguna manera lo vamos a permitir, la Ciudad de México merece autoridades dignas, eficientes, responsables y que rindan cuentas a la ciudadanía. Por ello reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la justicia y la defensa de las instituciones”, sentenció.

En las últimas horas han amenazado a las Diputadas y Diputados Locales del PRI en la Ciudad de México, incluso balearon el vehículo de una de nuestras legisladoras.



