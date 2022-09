Alejandro Armenta: "Hubo pulcritud legislativa en reforma a la Guardia Nacional"

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, destacó que la aprobación de la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Sedena se realizó “con pulcritud legislativa”, en el marco de la división de Poderes, sin presiones ni injerencia del Ejecutivo federal, y dijo que acompaña, como todos los senadores de Morena, “al presidente Andrés Manuel López Obrador en el movimiento de transformación del país, pero en esta dualidad que me toca vivir, actuaré con pulcritud, con actitud decente, apegado a la Constitución y a la división de Poderes, además buscaré el diálogo y la reconciliación con todos los grupos parlamentarios”.

El político poblano se autodefine como un hombre con una experiencia de 33 años en la política, productor agropecuario, aficionado al beisbol, al karate, en el que es cinta negra, producto del esfuerzo de una familia indígena en la mixteca poblana, con muchas cicatrices en el pecho por las batallas que ha enfrentado, y con un claro rechazo a los cuestionamientos o etiquetas sobre si es obradorista o monrealista.

En entrevista con EL UNIVERSAL y al ser cuestionado por las críticas de algunos senadores de oposición por su nombramiento, dijo que es constitucionalista por esencia, por formación académica y “soy nacionalista por definición política, por lo que entiendo y respeto la postura de los legisladores en su pluralidad, pero mi vida pública está sustentada en el marco normativo del país”.

Respecto al proceso de aprobación de la reforma a la Guardia Nacional, apuntó que fue un procedimiento “con pulcritud legis- lativa tanto en el pleno del Senado como en comisiones dictaminadoras” y con la misma se busca “fortalecer las tareas de esta institución de seguridad”, por lo que estarán atentos a la aplicación del nuevo marco legal una vez que entre en vigor.

Comentó que con esta reforma “se entrega al Ejecutivo de la República un marco normativo que seguramente contribuirá a las tareas que ellos tienen. Nosotros hemos cumplido con apego a la ley y con sentido republicano y federalista”.

Rechazó críticas en el sentido de que el Senado se ha convertido en una oficialía de partes en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador invade al Poder Legislativo y ordena la aprobación de sus reformas: “Actuamos con apego a la ley, no violamos ninguna disposición” subrayó y agregó que siempre se ha respetado la autonomía del Congreso.

El senador por Morena argumentó que la autonomía de los poderes públicos implica el respeto a su marco normativo: el Poder Ejecutivo tiene autonomía, el Poder Legislativo tiene autonomía, el Poder Judicial tiene autonomía. “Nos apegamos a derecho y en ese sentido hacemos República”.

Frente a las críticas que se dieron primero a la bancada de Morena y después en la oposición en el proceso de su elección como líder del Senado, indicó que su estrategia será el ejercicio de la política, el diálogo, la conciliación y la reconciliación, así como la construcción de consensos y el fortalecimiento de la comunicación con los poderes públicos.

“Estoy en contacto con el secretario de Gobernación, quien es el enlace con el Poder Ejecutivo, estoy en enlace con los coordinadores parlamentarios y pondremos en equipo, con todos los senadores que integramos la Mesa Directiva, nuestro mejor esfuerzo para construir con apego a la ley, una conducción pulcra y una conducción decente en el ejercicio de la Mesa Directiva”, apuntó.

Exalcalde de Acatzingo, Puebla, a los 21 años de edad, exdiputado federal y local bajo las siglas del PRI, al que renunció en 2017, luego de asistir a un evento organizado por Morena, Armenta reconoció que ser presidente del Senado “es la mayor responsabilidad que he tenido en mi vida y me enfocaré en equipo en dar lo mejor que tenemos para lograrlo” y dijo que está preparado para el cargo después de 33 años en la política.

“Nunca he sido plurinominal, todos los cargos me los he ganado. La vida democrática te da autoridad moral, tengo autoridad moral y en estas más de tres décadas en la política tengo muchas cicatrices curadas de batallas enfrentadas”, dijo al ser cuestionado sobre las diferencias internas en la bancada de Morena que se dieron durante el proceso de su elección como presidente del Senado, sobre todo las críticas de parte del senador Gabriel García.

Dijo que hay total unidad en la bancada y agradeció el respaldo y la actitud decorosa y digna de los senadores Gabriel García, José Narro e Higinio Martínez, quienes también buscaban la presidencia de la Mesa Directiva.

Aficionado al beisbol desde niño, cuando su papá, Rafael Armenta, hoy de 83 años, le enseñó este deporte, y con quien aún práctica lanzamientos, fue cuestionado sobre su cercanía con Ricardo Monreal y si se siente en su definición política más monrealista u obradorista.

Tajante, apuntó que “no comparto esa expresión que seguramente es producto de intereses ajenos al movimiento. Nosotros los senadores del grupo parlamentario de Morena somos resultado de la 4T y en ese contexto acompañamos plenamente en esa dualidad al Presidente de la República en el propósito de lograr la Cuarta Transformación por el bien de México”.

Armenta Mier agregó que en esa dualidad su postura es democrática, es nacionalista, “pertenezco al grupo parlamentario de la Cuarta Trasformación, pero me conduciré con pulcritud como representante del Senado de la República haciendo prevalecer la inviolabilidad de los derechos que tenemos los senadores en el marco legal y constitucional que define las facultades y funciones del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial”.

A pregunta expresa sobre si su nombramiento como líder del Senado es sólo un paso o un trampolín para buscar la gubernatura de Puebla en 2024, reiteró que “no soy cirquero para usar trampolines, porque desde los 14 años soy productor agrícola y estoy casado con una hermosa mujer que se ha dedicado por tres generaciones a la actividad agropecuaria.

“Y los productores agrícolas sembramos y cosechamos. Lo que sucedió en el seno del grupo parlamentario de Morena fue una cosecha de lo sembrado en cuatro años, y lo que sucedió en el pleno del Senado fue una cosecha de cuatro años, y lo que sucederá en el futuro será resultado de lo que sembremos a partir de hoy. A eso me suscribo”, dijo.

Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y con una maestría y doctorado en Administración Pública, explicó que iniciará de forma intensa, como presidente del Senado, un proceso de diálogo, negociación conciliación y reconciliación con la oposición, para lograr un buen ambiente y los acuerdos necesarios.

Aficionado al ajedrez y al karate, Armenta dijo que hon- rará con dignidad el cargo de presidente del Senado por su esposa Cecilia, sus tres hijos, su padre y su hermano, porque comentó que “ellos son quienes más sacrifican cuando uno se dedica a la política, porque nos alejamos de la familia”.