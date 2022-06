“Adán Augusto, idóneo para 2024 porque genera consensos”: Sergio Gutiérrez

La decisión de la coalición Va por México, compuesta por PAN, PRI y PRD, de aplicar una “moratoria constitucional” para no aprobar ninguna iniciativa de reforma en lo que resta de la Legislatura es un despropósito que la ciudadanía les cobrará en las urnas, advierte el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

En entrevista con EL UNIVERSAL, lamenta la poca seriedad de los grupos parlamentarios de oposición y que su estrategia se reduzca a decir no a lo que propongan Morena o el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Expresa su certeza de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, es la persona que reúne los méritos y cualidades necesarias para ser el candidato de la 4T a la Presidencia en 2024, porque además de su capacidad es quien tiene el perfil que genera consenso tanto en el interior como en el exterior del partido.

Gutiérrez Luna asegura que en las elecciones presidenciales la ciudadanía refrendará su confianza en Morena para consolidar la transformación del país, pero advierte que el partido debe enfrentar el proceso en unidad.

Además, el titular de la Mesa Directiva de la Cámara Baja no esconde su interés por convertirse en el próximo gobernador de su estado natal, Veracruz.

¿Cuál es su opinión sobre la moratoria constitucional que suscribieron los partidos de la coalición Va por México?

—Es un despropósito. Nosotros fuimos elegidos para legislar, para reformar la Constitución, las leyes, para emitir el marco jurídico en el país y lo que está haciendo este grupo de diputados, es decir, que no quieren trabajar, que no van a hacer lo que la gente nos pidió que hiciéramos, y lo peor de todo es que se están anteponiendo a la ruta. Todavía no hay un dictamen, todavía no hay una propuesta, todavía no se ha dado un debate sobre el tema y están en un “no vamos a aprobarlo”, y no sobre cualquier tema; además, lo que está en puerta ahorita en primera instancia es la reforma electoral. Hay iniciativa de ellos, hay otras de diversos diputados. Hay que analizarlas todas y tratar de llegar a consensos, y ellos anticipadamente dicen que no. Evidentemente es un despropósito.

¿Esta moratoria puede provocarles a los partidos de la alianza un costo político?

—Yo creo que el decir no porque no, para llevarle la contraria al presidente o a Morena, que tiene la representación del pueblo, que es el grupo mayoritario, es algo que va a tener un costo. Ya vimos lo que pasó con el tema de la reforma eléctrica, ellos no quisieron apoyar que bajaran las tarifas domésticas en las escuelas, en los hospitales, para los campesinos, y tuvo un costo en las elecciones que acabamos de ver.

De mantenerse esta decisión de la coalición opositora, ¿ve riesgos de una parálisis legislativa?

—Pues en temas constitucionales pudiera ser, pero ya vimos que en el Senado no hubo eco en la oposición sobre esta propuesta de Cámara de Diputados. En lo legislativo seguiremos avanzando, sin duda.

En Morena ya arrancó el proceso rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. ¿Cómo ve al partido ante este reto?

—Yo te diría que hay que hacer un balance. Primero, gran trabajo han hecho Mario Delgado y Citlalli Hernández al frente del partido: 11 gubernaturas el año pasado, cuatro este. Un partido consolidado, un partido fuerte, un partido donde además se han dialogado las diferencias en lo interno, donde se han resuelto la mayoría de estas diferencias y donde no han trascendido.

¿Cuál es la ruta? ¿para qué fue el evento del domingo? Primero, para implantar la idea de la unidad, que tenemos que ir en unidad, y segundo, que no perdamos de vista que este proyecto tiene un propósito: consolidar la Cuarta Transformación, y eso sólo lo vamos a lograr estando juntos; la ruta es seguir juntos impulsando la Cuarta Transformación.

¿Cuál es su favorito entre las corcholatas de Morena?

—Creo que Adán Augusto (López) es un hombre que reúne las cualidades para encabezar la candidatura a la Presidencia de la República, creo que es una persona con gran oficio político, una persona que ha gobernado un estado, que está encargado ahorita de la política interior, que además lo está haciendo muy bien, con inclusión, con olfato, con apertura, con buen ánimo. Creo que es momento de hacer política ahorita y hacia futuro. La política nos ayuda a resolver los temas, incluyendo, escuchando a todos, y Adán Augusto es alguien que además puede generar los consensos hacia adentro en el partido y también hacia afuera.

Pero también algo muy claro tenemos en Morena todos: la claridad de que vamos a ir juntos con el o la candidata que resulte. Adán Augusto es una persona que tiene un gran perfil, a mí en lo personal me parece el indicado. Hay otros aspirantes, está la doctora Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, el propio Ricardo Monreal y más quienes así lo deseen.

Hasta ahora las encuestas marcan a Morena como favorito rumbo a 2024. ¿Cree que las elecciones presidenciales serán un día de campo para su partido?

—Todas las elecciones son diferentes. Creo que en el 24 se refrendará la confianza al proyecto de transformación que encabeza el presidente López Obrador para la continuidad del mismo. Yo estoy seguro por lo que he visto, lo que he palpado, lo que se ve, se siente en los estados, en las calles, en las colonias, que la gente tiene confianza al proyecto de nación que inició el presidente López Obrador y que se va a refrendar para su continuidad.

La oposición ya presentó denuncias porque considera que el mitin del domingo en Toluca fue un acto anticipado de campaña. ¿Cuál es su opinión?

—Yo creo que no. Fue un acto eminentemente partidista, nadie habló de votar, nadie ahí hizo un llamado a que votaran por tal o cual persona, estamos fuera del proceso electoral. Creo que fue un acto con connotación política interna de Morena y donde acudieron simpatizantes y militantes para dar un mensaje a los propios integrantes de este partido político, que no trasciende al exterior y que no tiene que ver con un tema electoral en este momento de llamar al voto.

Incluso el senador Ricardo Monreal advirtió que se trató de un acto anticipado de campaña.

—Yo, la verdad, es que no vi que nadie llamara al voto y creo que en la diversidad de opiniones puede haber muchas. Creo que todo se ha hecho dentro del cauce de la ley y que además falta mucho tiempo para que inicie el proceso electoral federal, estamos a más de un año.

¿Ve en la oposición alguna figura que pudiera hacerle sombra a Morena en 2024?

—Pues nadie, veo que se hacen bolas entre ellos. La verdad es que qué poca seriedad ha tenido la oposición en la Cámara de Diputados, destacadamente cuando se han discutido temas de importancia, trascendencia para los ciudadanos, no han estado a la altura, como sucedió con el caso de la reforma eléctrica.

¿Considera que el panorama es complicado para la aprobación de la reforma electoral? Además, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, señala que no es necesaria esa reforma

—Creo que hay que seguir agotando el ejercicio político de tratar de sacar adelante la reforma electoral. Evidentemente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama tienen una agenda donde han dejado de ser árbitros para ser jugadores. Yo quitaría el comentario de ellos y dejaría el tema legislativo en la arena del Congreso de la Unión, que es donde se deciden las leyes, no en la opinión de Lorenzo y de Ciro.

¿Considera que su labor en la Cámara de Diputados puede catapultarlo en sus aspiraciones políticas?

—Yo soy de Veracruz, lo saben. Me he dedicado en este tiempo también a recorrer el estado, a visitar colonias, sectores, maestros, campesinos, ganaderos, petroleros, amas de casa, pescadores, un sinfín de personas. ¿Con qué propósito?, entender lo que está pasando ahí, tener un diagnóstico de la situación del estado para proponer, para generar ideas de cuál pudiera ser una ruta en la entidad.