Acusan discriminación a LGBT con viruela de mono

Organizaciones y colectivos LGBTTTIQ+ acusaron que algunos integrantes de la comunidad han sido discriminados en centros de salud pública por estar infectados con viruela del mono.

La asociación VIHve Libre reveló a EL UNIVERSAL que el viernes pasado le fue negada la atención médica a uno de sus integrantes en el Centro de Salud T-lll Dr. José María Rodríguez de la Secretaría de Salud capitalina, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Sobre el caso, Alaín Pinzón, director del organismo civil, aseguró que, con argumentos discriminatorios, las enfermeras de la unidad agredieron verbalmente al joven y se negaron a tratarlo.

“[El hombre que buscaba atención médica] le dijo a las enfermeras que tenía fiebre, mostró sus ámpulas y pidió ser tratado o referido a una unidad para realizarse la prueba, pero ellas ni siquiera lo dejaron pasar.

“Lo corrieron con el argumento de que no era lugar para atender su caso, aunque presentaba temperatura severa. Después, se comunicó conmigo para informarme de la situación, pues yo acompaño casos, pero por miedo no ha vuelto a llamar y tampoco me contesta”, relató el activista.

EL UNIVERSAL buscó la postura de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ante la denuncia por discriminación, pero no obtuvo respuesta.

Alaín Pinzón consideró que estos actos de discriminación incrementan el riesgo de que las infecciones se salgan de control, pues el miedo al maltrato tiene como consecuencia que los contagiados no acudan en búsqueda del tratamiento propicio ni atiendan medidas de precaución debido al desconocimiento.

“El gobierno nos está discriminando primeramente al negar un problema de salud pública de dimensiones enormes que, según datos científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), está afectando a 98% de hombres que tienen sexo con otros hombres.

“La verdad científica nos dice que cualquier persona se puede infectar, entonces, ¿están esperando a que el virus pase a la población en general? Porque está sucediendo, una vez más, como ocurrió con el Covid-19”, indicó. De forma paralela, 120 organizaciones LGBTTTIQ+ de todo el país urgieron al gobierno federal a comprar vacunas, ampliar difusión de medidas preventivas y cuidados del padecimiento, y la atención oportuna de casos para contener el brote.

Señalaron que es crucial preparar al personal de las instituciones del sector salud de todos los niveles para garantizar atención digna, sin estigma y apegada a los derechos humanos de las personas sospechosas o confirmadas del padecimiento.

“Pareciera que con invisibilizar la situación están arreglando algo, cuando lo único que están generando es el pánico colectivo y señalamiento a la comunidad”, remarcó Alaín Pinzón. Asimismo, Ricardo Baruch, activista e investigador en salud LGBTTTIQ+, detalló a este diario que la exigencia que se tiene para la compra de vacunas se debe a que es una de las medidas de prevención más efectivas recomendada por la OMS.

“Mientras no se compren vacunas es difícil que podamos contener la epidemia. Por otro lado, mientras no haya un seguimiento más cercano del virus, será difícil hacer la notificación correspondiente para evitar una mayor transmisión”, mencionó a EL UNIVERSAL.

Los especialistas hicieron énfasis en que, además de la aplicación de biológicos, el actual brote de viruela símica podría frenarse si la situación no se minimizara tal como ha sucedido.

“La homofobia de este gobierno ha generado una profunda ignorancia, pues tiene que ver con la inefectividad de la campaña que lanzaron, al no hacerla de mayores alcances; esto ha causado un estigma y diseminación”, dijo el líder de VIHve Libre.

A propósito, Ricardo Baruch explicó que si bien los casos están concentrados entre hombres que tienen sexo con otros hombres, no es una enfermedad que los afecte exclusivamente a ellos: “Me parece importante dar un mensaje de que sí somos los más afectados, pero tampoco significa que una persona que no pertenece a la comunidad no pueda ser infectada”.