Acusa PRD de hackeo en San Lázaro; advierte que presentará denuncia

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados fue objeto este viernes de un hackeo de su cuenta de Twitter por un lapso de siete minutos, que fueron suficientes para que un mensaje falso fuera replicado, informó ese instituto político en la Cámara baja.

El mensaje fue difundido en la cuenta de esa red social de la coordinadora de Comunicación Política del Morena en la Cámara baja, Andrea Chávez, quien escribió: “Que nadie se quede sin ver lo que desde la página oficial de los diputados federales del PRD (@GPPRDmx) se publicó y se borró hace unos minutos”.

Ese tuit está acompañado de un presunto mensaje de la bancada del sol azteca en el recinto legislativo de San Lázaro, que destaca: “A nombre del equipo de redes de los diputados del PRD, le pedimos perdón a México, por lo que hicieron nuestros jefes. Vendieron la patria por maletas de efectivo y ni siquiera nos pagan.

“Los que trabajamos para el PRD vamos a pagar recibos de luz más caros. Chale.

“Hola. Trabajamos para los diputados del PRD y nos consta que @ibedrola les dio mochada en efectivo. Y ni así nos pagan”.

De acuerdo con los registros, dicha operación fue gestada desde un dispositivo móvil desconocido ubicado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, por lo que se presentará la denuncia correspondiente y se actuará conforme establece el Código Penal Federal vigente.

En este sentido, el PRD hizo un llamado a la Guardia Nacional, a través de su división de delitos cibernéticos, para que actúen y presente a los responsables de manera pronta y expedita.

El PRD convocó al juego limpio y llamó a los liderazgos de los grupos “que se sienten afectados por las decisiones que tomamos a nombre de más de 20 millones de mexicanas y mexicanos, a no incurrir en más violaciones a la ley”.

También emplazó a la diputada de Morena, Andrea Chávez, a la civilidad y a no incurrir en falsedades, “que recuerde que ya pesa sobre sí, una denuncia por violencia política de género, no solo ante el Comité de Ética de esta Cámara, sino ante el Instituto Nacional Electoral. Reafirmamos que estamos del lado de la gente, que rechazamos cualquier forma de violencia, incluida la digital, y que no nos amedrentarán”.

Hackean Telegram de gobernador de Sinaloa

No obstante, este no es el único hackeo reportado este día, pues el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, volvió a sufrir un hackeo en su línea telefónica, esta vez fue a su cuenta de Telegram por lo que pidió a todos sus contactos ignorar los posibles mensajes que les puedan llegar.

Como sucedió en el pasado mes de octubre, a solo un mes de asumir el cargo, este volvió a emitir una alerta a sus contactos a través de su cuenta de Twitter para advertir que volvió a ser víctima de un hackeo, por lo que no atiendan los mensajes que les puedan llegar desde su cuenta de Telegram.

Su breve mensaje fue divulgado en forma amplia en redes sociales, como sucedió en el mes de octubre del 2021, en su calidad de gobernador electo por el Movimiento de Regeneración Nacional divulgo que su número de Whatsapp había sido intervenido, por lo que pedía ignorar cualquier mensaje recibido de su número.





Con información de Javier Cabrera Martínez



