Acuerdo espacial de Rusia y México es pacífico: embajador ruso

El embajador de Rusia en México, Viktor Koronelli, resalta el carácter pacífico del acuerdo con México sobre la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, actualmente en análisis y que fue cuestionado por el posible uso del sistema Glonass de geolocalización, que para Estados Unidos puede emplearse en espionaje.

En entrevista con EL UNIVERSAL, rechaza que Moscú se haya negado a una solución negociada del conflicto estallado en marzo con Ucrania y lamenta que un funcionario de ese país respondiera con insultos a la propuesta del presidente López Obrador de negociar la paz.

A casi un año de la guerra entre Rusia y Ucrania, que muchos consideran innecesaria, ¿por qué cree que para su país es importante?

—Rusia está llevando a cabo una operación militar especial en Ucrania. Rusia no ha declarado la guerra a Ucrania y tampoco Ucrania ha declarado la guerra a Rusia. No fue una decisión fácil para Rusia, en muchos sentidos fue una decisión forzada, pero había razones de peso para tomarla, y permítame explicar para su comprensión la lógica histórica de lo ocurrido.

Durante más de 30 años Rusia intentó mantener un equilibrio geopolítico en el continente europeo y en el mundo en general. Una de las tareas era obtener de la OTAN una alianza militar de los Estados del Atlántico Norte, garantías de no acercarse a nuestras fronteras. Sin embargo, a lo largo de los años la alianza no sólo ha incumplido las promesas que nos hicieron en los años 90 de no expandirse hacia el Este, sino que casi se ha pegado al territorio de Rusia. Estados Unidos y la OTAN desplegaron su infraestructura militar en los países de Europa del Este. En 2008 Ucrania y Georgia, países que comparten frontera con Rusia, recibieron la aprobación para su futura adhesión a la alianza. Todo esto ha creado una amenaza directa para la seguridad nacional de nuestro país.

En todos estos años las autoridades de Estados Unidos han cultivado constantemente los sentimientos antirrusos en Ucrania y han fomentado una ideología neonazi destinada a la discriminación y el exterminio físico de la población rusoparlante.

La política de Kiev, después del golpe de Estado en aquel país en 2014, está dirigida a destruir todo lo ruso, incluso el idioma. Mientras tanto, Occidente siguió atiborrando a Ucrania con equipo militar y armas.

El presidente Vladimir Putin amenazó con una guerra nuclear; ¿hasta dónde hay que preocuparse por esto?

—Es importante subrayar que el presidente Putin nunca ha hecho tales amenazas. Él dijo que Rusia tomaría todas las medidas necesarias para proteger su soberanía. Esta postura es bastante obvia. Al mismo tiempo los líderes de varios países occidentales desde hace mucho no escogen las palabras formulando amenazas contra Rusia. El presidente de Ucrania, Zelensky, en su discurso en Múnich a principios de este año, antes de la operación especial de Rusia, anunció su aspiración de adquirir armas nucleares. Y los líderes occidentales le aplaudieron. Esta es una retórica irresponsable y peligrosa, no podemos ignorarla. De boca de los representantes oficiales rusos no sonaba este tema en absoluto.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo una propuesta para terminar la guerra, Ucrania dijo que con esto se favorecía a Rusia. ¿Considera factible la propuesta de México de hacer una comisión de paz para terminar esta guerra que realmente pueda favorecer a ambos países?

—Rusia nunca se ha negado a la búsqueda de una solución negociada. El presidente Putin lo ha dicho repetidamente. El problema es que la parte ucraniana no está lista para ello. Un funcionario ucraniano respondió a la propuesta del Presidente de México con insultos y hace poco el presidente de Ucrania declaró que no habría negociaciones. El régimen de Kiev puede declarar cualquier cosa, pero sólo va a cumplir las órdenes de sus patrocinadores, que actualmente no están interesados en la paz en Ucrania.

¿Por qué cree que hasta ahora las diversas sanciones que ciertos países le han hecho a Rusia no funcionan?

—Antes de la operación militar especial de Rusia en Ucrania los países occidentales impusieron a nuestro país 2 mil 754 sanciones en campos distintos. Después del inicio de la operación los países occidentales impusieron una serie de sanciones y restricciones a Rusia. Para hoy ya contamos con más de 10 mil sanciones.

Rusia no es el único país en este sentido. El bloqueo económico y financiero de Cuba que dura 60 años es un ejemplo de hipocresía y duplicidad de la política exterior estadounidense, de obsesión con el deseo de imponer sus reglas al mundo, de convertir los asuntos internacionales en rehén de reyertas políticas internas, sacrificándolos para satisfacer los intereses de un grupo de cabildeo agresivo y conservador. También entre los Estados que están bajo las sanciones se ubican Irán, Corea del Norte, Venezuela y otros. Sin duda, ni Rusia ni otros países merecen ser sancionados, sobre todo tomando en cuenta lo que los Estados occidentales normalmente implican con las restricciones sin un pretexto sensato.

Rusia, en respuesta a las sanciones antedichas, aplicó las restricciones puntuales. Las impusimos sólo para defender nuestra economía ante las amenazas del así llamado Occidente colectivo. La situación actual en la economía rusa es estable. El rublo no sólo mantiene sus posiciones respecto a otras divisas, sino que sigue fortaleciéndose. Todos los programas sociales se realizan estrictamente. No se trata del default eventual de Rusia. Tenemos fondos suficientes para pagar por todas las obligaciones financieras ante los prestamistas foráneos.

Específicamente, ¿cuál es el convenio que se hizo con México sobre la exploración y utilización del espacio ultraterrestre?

—Cabe destacar que se trata de un acuerdo marco, pero ofrece la oportunidad de desarrollar la cooperación bilateral en diversos ámbitos espaciales.

Rusia está dispuesta a realizar cualquier proyecto espacial pacífico conjunto en el que México esté interesado.