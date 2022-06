Acomoda AMLO en el gobierno a Salmerón, acusado de abuso

El historiador Pedro Salmerón Sanginés, quien fue rechazado por el gobierno de Panamá como nuevo embajador de México en ese país por presuntas acusaciones de acoso sexual, fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como nuevo director del Archivo General Agrario (AGA).

Según su declaración patrimonial y de conflicto de intereses, el exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas (INEHRM) tomó posesión del cargo el pasado lunes 2 de mayo.

La plataforma Nómina Transparente, a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), detalla que el escritor percibe un sueldo bruto mensual de 57 mil 605 pesos y un sueldo neto mensual estimado de 40 mil 35 pesos. Salmerón Sanginés detalló en su declaración patrimonial que también percibe una beca mensual por parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de 22 mil 135 pesos mensuales.

El pasado 1 de febrero, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la canciller panameña Erika Mouynes habría sido quien, “como si fuese la Santa Inquisición”, tomó la decisión de rechazar la nominación de Salmerón Sanginés como nuevo embajador de México en ese país centroamericano.

Tras esta decisión del gobierno panameño, el Mandatario federal señaló que le gustaría que Salmerón Sanginés siguiera en su gobierno, pues lo calificó como un “historiador de primer nivel, de los mejor del país”.

“Vamos a buscar la forma, a ver si no se enojan los conservadores de que se utilicen los conocimientos de Pedro en otro campo. A mí me gustaría que nos ayudara en todo lo que son archivos, me importa mucho dejar bien terminado, protegido, porque desde el temblor está mal el edificio, [mal] conservado el archivo agrario y él es especialista.

“Me gustaría que fuese mi asesor para hacer en Presidencia una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México, sería buenísimo; todos los fraudes, cuando menos 100 años de fraudes, del fraude a Madero, 112 años para acá. O cualquier otra actividad histórica que él quisiera aceptar”, dijo.

Polémicas

Pedro Salmerón Sanginés ha estado en la polémica en varias ocasiones, entre ellas en septiembre de 2019, cuando renunció al cargo que tenía como director del INEHRM tras haber afirmado que un “comando de jóvenes valientes” de la Liga Comunista 23 de Septiembre intentó secuestrar al empresario Eugenio Garza Sada en 1973, hecho en el que este último perdió la vida.

El historiador también estuvo en la polémica en agosto de 2021, cuando se designó a la escritora Brenda Lozano como agregada cultural de la embajada de México en España.

Allí, Enrique Márquez, exdirector de Diplomacia Cultural, y Salmerón Sanginés se enfrentaron a través de distintas declaraciones vía Twitter, donde Márquez lo acusó de “activar la guerra en redes sociales” en contra de Brenda Lozano y lo calificó como “furibundo militante que es escuchado por el poder”.

Inai ordena a UNAM entregar información sobre denuncias

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó ayer a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregar información sobre las denuncias por acoso, hostigamiento, abuso y agresión sexual en contra de Pedro Salmerón Sanginés, académico de la Máxima Casa de Estudios hasta enero de este año.