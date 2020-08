Ackerman sale de revista y señala “intereses políticos”; Proceso hace periodismo, le responden

El académico John Ackerman denunció en redes sociales que ya no colaborará con la revista Proceso, pero que esto no fue por crisis financiera, sino acusó "intereses ideológicos y políticos".

A través de Twitter, Ackerman indicó que la revista decidió prescindir de sus colaboraciones, así como de las del escritor Fabrizio Mejía y el caricaturista Rocha.

Explicó que ofreció a la revista continuar de manera gratuita y solidaria con sus colaboraciones quincenales, sin embargo, destacó que este domingo, su nombre fue borrado de la lista de colaboradores.

En la misma red, recordó que durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fue excluido y eliminado de espacios en medios.

“La buena noticia es que ya me he acostumbrado a los cambios y no cejaré ni por un instante en apoyar la lucha del pueblo mexicano por la verdad, la democracia y la transformación social, independientemente de la trinchera donde me toque librar las próximas batallas”, escribió.



Revista @proceso ha ajusticiado a sus colaboradores de izquierda. El nuevo director, Jorge Carrasco, ha decidido prescindir de las colaboraciones de @fabriziomejia, el caricaturista Rocha y un servidor. Esta decisión no tiene nada que ver con la crisis financiera que hoy sufrepic.twitter.com/SrT1gw1owF — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) August 23, 2020

En respuesta el director de la revista, Jorge Carrasco, señaló que Proceso hace periodismo y que el proyecto político es de John Ackerman, asimismo destacó que “tus declaraciones sobre el "periodismo sicario" no pueden ser compartidas por esta casa editorial”.

También desmintió que la revista tenga algún interés político y recalcó las molestias de Ackerman en relación a publicaciones que ha hecho la editorial en las que destaca el nombre del académico y el de su esposa, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

“Bien sabes lo que dicen los opositores a tu proyecto desde que, en una más de sus batallas por el acceso a la información, pidió las boletas de la elección de 2006”, concluyó Carrasco su respuesta.



@Proceso hace periodismo, @JohnMAckerman El proyecto político es el tuyo. Como te lo dije cuando hablamos, tus declaraciones sobre el "periodismo sicario" no pueden ser compartidas por esta casa editorial. — Jorge Carrasco (@jorgecarrascoa) August 24, 2020

rmlgv/nv