Académicos y expertos en materia laboral consideraron que es un acierto de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la ratificación de Marath Bolaños López como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Manuel Fuentes, experto en política laboral y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señaló que la decisión de la futura presidenta es positiva, ya que Bolaños López “es una persona que está ajena al sector del capital, está ajena al sector de las organizaciones sindicales y me parece a mí que esta situación, que no venga de un sector en lo particular, eso ayuda mucho para los temas de la función que tiene que estar cumpliendo”.

El especialista universitario señaló que luego de que en los últimos meses ya ha estado como secretario de Trabajo, “en nuestro concepto ha ido aprendiendo los manejos de lo que debe ser la función. Viendo el origen que tiene y cómo se ha desarrollado en su trabajo de una manera neutral, de mi parte me parece que es positivo y que obviamente plantea una serie de retos”.

En este sentido, advirtió que uno de los pendientes es que se promueva que la Secretaría del Trabajo tenga el presupuesto necesario para que efectivamente pueda desarrollar su función, “porque durante este último sexenio se le quitaron recursos a esa dependencia y se requiere extender el número de inspectores a nivel federal, mejorar los salarios de los inspectores y lograr que en los Estados de la República efectivamente la función de la Secretaría de Trabajo pueda tener influencia en todo el país”.

Juan José Ibáñez, abogado y catedrático de la Universidad Panamericana, recordó que en el próximo sexenio se podrían aprobar dos iniciativas de reformas importantes en materia laboral, como es la reducción de la jornada de trabajo y la propuesta para incrementar el aguinaldo.

Dijo que se debe continuar con el programa de eficientar las inspecciones en materia de trabajo, mientras que un reto importante durante la próxima administración será enfrentar el problema que surgió con los incrementos al salario mínimo, ya que los salarios contractuales, que antes eran mucho más alto, “hoy por hoy se han emparejado”.

Además, recordó que en 2026 se revisará el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que uno de los retos del secretario del Trabajo será pugnar por reducir la enorme influencia que tiene el gobierno estadunidense.

“Hoy por hoy, Estados Unidos tiene demasiada injerencia en la vida laboral y se ha convertido en casi un juez” subrayó.

Alfonso Bouzas, doctor en Derecho por la UNAM y maestro en Sociología del Trabajo por la UAM, afirmó que Bolaños ha hecho un trabajo correcto al frente de la STPS, y aunque es una persona joven con escasa experiencia en el tema del trabajo, “su desempeño ha sido satisfactorio”.

Entre los retos y pendientes que tendrá que atender en el próximo sexenio, destacó la instrumentación de todos los programas de interés social, además de materializar la reforma laboral.

Señaló que la prioridad inmediata para Marath Bolaños deberá ser, en primer lugar, un aumento en el presupuesto de la Secretaría del Trabajo, ya que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el tema laboral fue “el patito feo”.

Dijo que en segundo lugar debe “dinamizar” lo que ya se está experimentando: la conciliación, los juzgados de lo laboral, sobre todo en materia colectiva, “que es donde más son necesarios para alcanzar negociaciones intrasindicales, intersindicales y obreros patronales.

bmc