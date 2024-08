La detención en Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", desató polémica cuando Frank Perez, abogado de Zambada acusó a Guzmán Loera de haber secuestrado y entregado a su cliente a la justicia estadounidense.

Por su parte, Jeffrey Lichtman abogado del Chapito rechazó ante medios que su cliente haya secuestrado a “El Mayo” Zambada o que existiera algún acuerdo con autoridades estadounidenses, aunque José Luis González Meza, quien se identifica como abogado de la familia del ‘Chapo’ Guzmán, aseguró que desde hace 4 años se inició una negociación con autoridades de Estados Unidos.

Las versiones de los abogados se contraponen sobre cómo fue que ambos capos terminaron bajo custodia de autoridades estadounidenses.

Lee también Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, tiene problemas de tiroides y de la presión

Esto es lo que dicen ambos abogados sobre la situación que los llevó a su detención:

“El Mayo” Zambada fue secuestrado por Joaquín Guzmán, asegura su abogado

Frank Perez, abogado del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, asegura que su cliente fue "secuestrado" por Joaquín Guzmán López y entregado a las autoridades de Estados Unidos.

En declaraciones al diario Los Angeles Times, Perez aseguró que “El Mayo” Zambada “nunca se rindió o negoció términos con el gobierno estadounidense. Joaquín Guzmán López secuestró a la fuerza a mi cliente", dijo.

Según Perez, Guzmán López le tendió una trampa a Zambada, "lo secuestró, lo tiró al piso" y junto con su gente lo obligaron a subir a una camioneta que lo llevó a la aeronave en la que ambos se trasladaron a un aeropuerto privado cercano a El Paso, Texas.

Pérez incluso dijo que en el avión, el propio Guzmán "ató sus piernas (de Zambada) al asiento y lo trajo a Estados Unidos contra su voluntad. En el avión solo viajaban el piloto, Joaquín y mi cliente”.

Lee también Héctor De Mauleón El gobierno mexicano camina a ciegas en la captura de El Mayo

Abogado de Joaquín Guzmán rechaza secuestro de “El Mayo” Zambada

El abogado Jeffrey Lichtman rechazó ante medios que su cliente haya secuestrado a “El Mayo” Zambada o que existiera algún acuerdo con autoridades estadounidenses.

"Entiendo que hay necesidad de alimentar a la bestia de los medios de comunicación con todos los detalles posibles, ustedes saben que no he tenido la oportunidad de repasar las cosas con él (Guzmán López). Habrá un tiempo, estoy seguro de que lo que pasó (en relación a su detención) va a salir, pero una vez más es importante que yo tenga en cuenta algunas mentiras muy obvias. No hay, absolutamente, ningún acuerdo de cooperación con el gobierno”, dijo Lichtman.

Subrayó que Guzmán López "no está siendo acusado de secuestro. Cuando las autoridades lo acusen, entonces prestaré atención”. Añadió que "cuando los abogados tratan de marcar puntos con los medios con acusaciones como estas, las ignoro, porque no tienen sentido”.

Lee también Carlos Loret de Mola El Mayo, un asesinato y el efecto político

La entrega fue voluntaria: abogado de la familia de ‘El Chapo’ Guzmán

Por su parte José Luis González Meza, quien se identifica como abogado de la familia del ‘Chapo’ Guzmán, descartó que hubiera una traición o secuestro por parte de Joaquín Guzmán López hacia Ismael ‘El Mayo’ Zambada, que finalizó en la detención del capo.

En entrevista con Azucena Uresti, para Radio Fórmula, el presunto abogado de la familia Guzmán Loera aseguró que desde hace 4 años se inició una negociación con autoridades de Estados Unidos para que ambos se entregaran.

"Hace 4 años se iniciaron pláticas con las autoridades norteamericanas sobre la posibilidad de entregar voluntariamente por parte del grupo que culminaron con la entrega de Joaquín Guzmán López e Ismael 'El Mayo' Zambada García en días pasados al entregarse voluntariamente y sin presiones de ninguna autoridad mexicana o americana", expuso.

Dijo que la relación entre las familias Guzmán Loera y Zambada ha sido de “respeto y armonía” durante más de 50 años, pues incluso, dijo, existen compadrazgos.





#ENTREVISTA | "La entrega de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, a autoridades en #EUA fue VOLUNTARIA": José Luis González, abogado de Joaquín Guzmán Loera #AzucenaxFórmula pic.twitter.com/6njtTNkrqD — Azucena Uresti (@azucenau) July 31, 2024

Comparecen ante la justicia y se declaran “no culpables”

El pasado 27 de julio Ismael “El Mayo” Zambada compareció ante autoridades de El Paso, Texas, por los cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

Ante la jueza Anne T. Berton, "El Mayo" se declaró “no culpable” de los cargos que se le imputan.

Este miércoles 31 de julio, la jueza Anne T. Berton, encargada del caso, ordenó que el cofundador del Cártel de Sinaloa permanezca en prisión, sin derecho a fianza.

La jueza señaló que “no existen condiciones o combinaciones de condiciones de puesta en libertad que garanticen razonablemente la comparecencia del acusado o la seguridad de la comunidad”. La defensa del “Mayo” indicó que su cliente no impugnaría la moción del gobierno.

Joaquín Guzmán López compareció el martes 30 de julio ante la jueza Sharon Johnson Coleman, en un tribunal de Chicago, y se declaró no culpable de los delitos que se le imputan.

Joaquín Guzmán compareció acompañado de su abogado, Jeffrey Lichtman, el mismo que defendió al Chapo y que actualmente defiende a Ovidio Guzmán, hermano de Joaquín y quien se encontraba en la misma prisión, MCC Chicago, donde hoy está “El Güero Moreno”, antes de ser trasladado a lugar desconocido.

El mexicano, de 38 años, está acusado en Chicago de ayudar a dirigir una facción del violento cártel de Sinaloa tras la detención de su padre hace ocho años. El Chapo cumple condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, en Colorado.

Ismael “El Mayo” Zambada fue arrestado el jueves 25 de julio junto con Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, al aterrizar su aeronave en un aeropuerto privado cerca de El Paso, Texas.

Zambada se quedó en Texas, mientras que Guzmán López fue trasladado a Chicago.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.