Tío de Mauricio Ortega Valerio, Melitón Ortega, dice que estos ocho años de movilizaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, han sido de lucha, sufrimiento, dolor, tristeza y llanto, pero también de engaño y simulación.

“A cuatro años de este gobierno, hemos tenido muy pocos avances en el tema de la investigación. Lo único que vemos es que se cambió la ruta de los hallazgos. La verdad histórica se desechó, se hizo pedazos”, dice el vocero de los familiares.

En entrevista, explica que lo que hizo la actual administración fue buscar otros espacios y lugares, donde se están encontrando restos de los estudiantes a partir de la investigación en curso. Sin embargo, expone que esto no es suficiente para las madres y los padres de los 43 normalistas, porque se necesita más.

“Sabemos hoy, por todo el trabajo que realizan los expertos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), que encabeza el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, nos da una idea, finalmente, que una parte del gobierno anterior participó en la desaparición de los estudiantes.

“Y hay datos duros, pero todavía sin fundamentos, sobre todo cuando asegura que ya no hay estudiantes con vida. Ese es un elemento duro para los padres de familia, pero esa teoría no tiene un sustento científico. Para nosotros es un argumento débil, por eso pedimos que nos presenten las pruebas científicas. Por eso esta lucha se mantendrá el tiempo que sea necesario”, explica.

Asegura que hasta el momento faltan por cumplimentar 82 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y militares, así como en contra de los que crearon la verdad histórica. En este sentido, señala que este gobierno está faltando a su compromiso de avanzar en el caso Iguala: “No se ha cumplido el compromiso que se hizo con los padres de familia”, dice.

Y argumenta que lo que está haciendo esta administración es “agruparse con el Ejército, con las Fuerzas Armadas y no avanzar, manteniéndose la impunidad. No tocar a los exfuncionarios de alto nivel ni tampoco a los militares y a los que construyeron la verdad histórica. Entonces, se requiere más”.

Ortega expone que Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, está en la cárcel, pero no por su responsabilidad en el caso Iguala: “Vemos con preocupación que se están amparando para defenderse de todas las acusaciones y no hemos visto una acción pronta y contundente”, sostiene.

El vocero de los familiares de los 43 dice que no dejarán de luchar e insiste en que jamás aceptarán el argumento de que los jóvenes ya están muertos: “El gobierno asegura que no hay evidencias de que estén vivos, pero tampoco han presentado pruebas de que no lo estén”.