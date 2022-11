“Ya firmé el divorcio”: hombre celebra su separación y se hace viral

El divorcio puede ser una etapa difícil de afrontar para la mayoría de personas, pues las separaciones pueden desencadenar emociones como dolor o tristeza, similar a un proceso de duelo. Pero los sentimientos no son iguales para todos.

Un hombre de Costa Rica llamó la atención de los ciudadanos y hasta de los medios de comunicación tras recorrer en su vehículo las calles de Cartago, ciudad de ese país. Sin embargo, lo que dejó perplejo a más de uno es que llevaba globos y una frase pintada: "Ya firmé el divorcio".

Tanta fue la atención que llamó el sujeto que incluso un medio de comunicación local lo entrevistó para que contara su particular experiencia. El hombre, llamado Pablo Campos, no ocultó su felicidad.

“Es un proceso de divorcio que llevó más de tres años y medio, en donde se complicó mucho la comunicación. Cuando estaba firmándolo fue una sensación de desahogo tan grande”, le contó el hombre al medio CRHoy.com.

Y agregó: “Fue librar una carga de todos estos años que me estaba matando, me estaba deteriorando la salud. Mi intención fue liberarme y decirle a la gente 'ya, aquí murió'”.

Pero su celebración no paró ahí. Campos detalló que tras firmar el divorcio, decoró su carro, cumplió una promesa de ir a la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles y después al cementerio donde está enterrada su madre.

Mientras recorría la ciudad con los globos y el mensaje anunciando su divorcio, Campos señaló al medio de su país que decenas de conductores le pitaban y y bajaban las ventanas de sus autos para felicitarlo.

Las imágenes de su auto se hicieron virales rápidamente y a través de redes sociales también le han llegado miles de mensajes. "La reacción que ha habido es increíble, no tiene idea de cómo hay gente escribiéndome y pidiendo que ojalá pueda hablar con sus hijos que están en el mismo proceso para decirles que no se rindan, en algún momento todo pasa y se va a solucionar", contó.

Por último, el hombre señaló que su divorcio no es solo una victoria para él, sino también para sus hijos. "Desde el inicio siempre la intención fue que mis hijos salieran beneficiados, ese es el principal logro. Pasé de poder verlos dos fines de semana al mes a poder tenerlos ahora un día entre semana, periodo de vacaciones y otros", finalizó.

