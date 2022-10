“Xi Jinping quiere un orden multipolar, con China en el centro”

Este domingo arranca el XX Congreso del Partido Comunista de China (PCCh), en el que se prevé que Xi Jinping recibirá un tercer mandato como secretario general, paso previo a su reelección como presidente del país asiático.

La situación es particularmente adversa, con una economía en crisis y con un creciente malestar social y represión. Sin embargo, Xi, secretario general del PCCh desde 2012, está decidido a centralizar más el poder y “remodelar el orden internacional hacia un mundo más multipolar, con China en el centro”, dice, en entrevista con EL UNIVERSAL, Marco Vicenzino, analista geopolítico y director de Global Strategy Project (https://globalsp.org/), una empresa de asesoramiento sobre riesgos geopolíticos y negocios internacionales.

A decir de Vicenzino, asesor de compañías que operan a nivel global, incluso la pandemia de Covid-19 ha sido utilizada por Xi “como pretexto para consolidar aún más el poder en casa y eliminar al máximo cualquier forma de oposición”. El Congreso se realiza, además, en medio de las tensiones con Estados Unidos por el tema de Taiwán. Sin embargo, Vicenzino considera que en estos momentos “China no posee la capacidad para una invasión exitosa de Taiwán. Pagaría un precio enormemente alto a todos los niveles y no lograría su objetivo… Básicamente, en la actualidad no hay ninguna ventaja” para una acción militar en el territorio.





P. El Congreso del PCCh llega en un momento complicado para Xi Jinping, con la economía en problemas. ¿Habrá un cambio de directrices económicas?

R. En términos de expectativas, todo este evento ha sido cuidadosa y meticulosamente coreografiado durante mucho tiempo para evitar cualquier sorpresa adversa y garantizar una transición suave e ininterrumpida hacia un tercer mandato sin precedentes para Xi Jinping.

Para Xi y la cúpula del Partido Comunista Chino (PCCh), este Congreso supone la reunión política más importante de la última década. La coronación de su tercer mandato consolida formalmente el control de Xi sobre China y el PCCh, que ha dominado la China continental desde 1949, cuando ganó la guerra civil contra los nacionalistas que huyeron a Taiwán para establecer la República de China.



El enfoque general de Xi sobre la centralización del poder durante la última década se acelera con este Congreso. Los crecientes desafíos económicos en el país y en el extranjero proporcionan a Xi un pretexto para reforzar aún más esta centralización del poder. Este enfoque le ha permitido asumir un liderazgo definitivo, especialmente en tiempos de crisis. Sin embargo, la creciente centralización amenaza el dinamismo económico y el pragmatismo que comenzó hace más de cuarenta años y que convirtió a China en la segunda economía del mundo



P. ¿Los problemas en la economía china frenan las ambiciones chinas de un orden multipolar con China en el centro?

R. Los problemas económicos actuales están reforzando la determinación de Xi de remodelar el orden internacional hacia un mundo más multipolar con China en el centro.



Sin embargo, la capacidad de China para hacerlo se ha complicado, sobre todo a corto y medio plazo.

La agitación económica mundial desatada por la pandemia del Covid-19 –con los primeros casos detectados en China- y la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso, Vladimir Putin -quien contó con la aprobación tácita de China- se dejará sentir durante años.

Al igual que el resto del mundo, China está luchando y su credibilidad se ha visto afectada por ello.

Sin embargo, China está mucho mejor preparada que la mayoría de las economías del mundo para hacer frente a estos desafíos, que seguirá explotando en su beneficio y promoviendo sus intereses a nivel internacional en todos los frentes con el objetivo principal de remodelar el orden mundial en su beneficio.



P. ¿Cómo impacta esa desaceleración económica al resto del mundo?

R. Desde hace tiempo, parece que se está formando una tormenta perfecta, en gran parte derivada de las consecuencias de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania.

Cada vez es más probable que nos dirijamos a una recesión económica más turbulenta y prolongada. Es probable que dure mucho más de lo que anticipan –o de lo que están dispuestos a admitir- los economistas de la corriente principal, con implicaciones sociales y políticas muy graves para el futuro previsible, en particular como lo demuestra el aumento de la inflación mundial y las crisis en curso con los precios de la energía y los alimentos.

Las recientes estadísticas del FMI sobre la economía mundial para 2023 apuntan claramente en esta dirección. El FMI ha recortado las predicciones de crecimiento y prevé una contracción económica en un tercio del mundo. Las tres mayores economías -Estados Unidos, China y la UE- seguirán estancadas y en muchas partes del mundo se sentirá como una recesión.



P. ¿Qué mensaje envía la decisión de XI de mantenerse al mando? ¿Qué significa para los chinos?

R. Un mensaje clave de este Congreso es enfatizar a los chinos de a pie y al mundo que China está cumpliendo su misión histórica de alcanzar la grandeza en casa y en el extranjero y que el liderazgo continuado de Xi es indispensable en esta misión.

Cualquier nuevo nombramiento será claramente ocupado por los leales a Xi, como los próximos cambios en la guardia diplomática y militar.

En el Congreso del Partido, el culto a la personalidad de Xi se consolidará aún más. Su uso del término Presidente fue utilizado por última vez por Mao Zedong. El objetivo de Xi es asegurar su lugar en el panteón histórico de los grandes líderes chinos.



P. También ha recrudecido la represión y el encarcelamiento de cualquier voz disidente. ¿La reelección de Xi tensa más la situación?

R. El Congreso ha sido precedido por una estricta represión a toda forma de oposición a Xi y al PCCh.

De hecho, las detenciones de los considerados sospechosos y agitadores comenzaron hace meses. Estos van desde delincuentes hasta defensores de las minorías étnicas. Básicamente, cualquiera que Xi y su equipo consideren una amenaza o un riesgo para el sistema ha sido neutralizado, al menos por ahora, durante el Congreso.



P. ¿Podemos esperar algún anuncio en relación a la estrategia de Cero Covid implementada por el gobierno chino? En muchos países ya se dijo adiós al cubrebocas, la exigencia de vacunas para ingresar pareciera que pronto será parte del pasado, pero China siempre se ha manejado de un modo distinto. ¿Habrá un cambio?

R. El comunicado previo al Congreso ha elogiado la política de Xi de Cero Covid, también referida a la guerra total de Xi contra el Covid-19.

Xi ha utilizado el Covid como pretexto para consolidar aún más el poder en casa y eliminar al máximo cualquier forma de oposición.



El Congreso no marcará ningún cambio importante en la política de Cero Covid, a pesar de que las estrictas medidas de seguridad y la implacable aplicación de pruebas masivas y cierres abruptos han frustrado a muchos ciudadanos chinos

La línea oficial seguirá siendo que la actual política Covid de Xi sigue siendo la opción más eficaz para proteger la salud de los mil 400 millones de ciudadanos chinos, a pesar de los costes económicos. Otra forma de interpretar esto es que Xi está dispuesto a sacrificar cierto grado de productividad económica (al menos en lo inmediato) en aras de un mayor control político a largo plazo.

Mientras que el resto del mundo está superando el Covid-19, Xi sigue obstaculizando la economía de China con una política de Cero Covid por motivos políticos. Para Xi, la política está por encima de los beneficios en su búsqueda del poder absoluto.

Además, el hecho de que China no importe ninguna vacuna de ARNm de Covid, especialmente para sus ciudadanos más vulnerables, tiene claramente una dimensión política que sigue frustrando a muchos en la comunidad médica china.



P. ¿Podemos prever mayor acercamiento de China hacia Latinoamérica? ¿Qué representa dicho acercamiento a los ojos de Estados Unidos?

R. En las dos últimas décadas, China se ha convertido en el principal socio económico de gran parte de América Latina y en un proveedor clave de inversión extranjera directa, lo que le ha otorgado una enorme influencia sobre la región, especialmente en los ámbitos político y diplomático, e incluso en materia de seguridad en lugares como Venezuela.

Esto ha provocado una gran preocupación en Estados Unidos, que cree que China está utilizando su influencia para ampliar sus objetivos estratégicos y socavar los intereses estadounidenses en América Latina.

También ha provocado la preocupación de varias naciones de la región y más allá: el temor a la injerencia en sus asuntos internos y en sus políticas exteriores.

Gran parte de esto no se informa ni se analiza en la región. Este considerable vacío facilita la capacidad de China para operar eficazmente en toda América Latina, en detrimento de los intereses regionales e internos.

Sin embargo, Estados Unidos debe tener cuidado al tratar con las naciones de América Latina. Presionar a cualquier Estado para que elija entre Estados Unidos y China puede provocar reacciones adversas y activar ciertas opiniones regionales sobre Estados Unidos, que tradicionalmente había considerado a la región como parte de su vecindad hemisférica.



Con América Latina, Estados Unidos debe perseguir un compromiso estratégico eficaz que sea astutamente equilibrado en la retórica y se centre en acciones que produzcan resultados tangibles.



P. ¿Afecta a Xi Jinping la decisión de Vladimir Putin de anexionarse territorios ucranianos? Después de ser casi su único aliado, China pareciera tomar distancia de Putin.



R. Después de que Xi y Putin hicieran desfilar a sus socios sin límites en los Juegos Olímpicos de China a principios de 2022, la invasión de Ucrania por parte de Putin comenzó después, el 24 de febrero. Xi dio claramente su aprobación tácita a la invasión de Ucrania por parte de Putin, creyendo en las expectativas erróneas de Putin de que sería una operación bastante rápida y exitosa y que impulsaría sus objetivos a nivel internacional, en particular la remodelación del orden internacional en su beneficio.



El desastroso curso de la guerra de Putin en Ucrania ha demostrado ser un grave revés para Xi en numerosos frentes y le ha proporcionado serias lecciones y un duro despertar, incluyendo su visión de un mundo occidental en rápido declive y menos eficaz.

La muestra occidental de continua unidad y acción concertada sobre Ucrania -en particular las sanciones contra Rusia- ha sorprendido a Xi. Esto también ha influido en los cálculos de Xi en relación con Taiwán y otras reivindicaciones y disputas territoriales a lo largo de las fronteras de China.

Es poco probable que Xi abandone a Putin a corto plazo, pero su preocupación por el curso de la guerra de Putin en Ucrania es cada vez mayor, y también se expresa en público.

El objetivo último de Xi a largo plazo es asegurar el papel principal de China en el centro de un nuevo orden global a todos los niveles. Desde la perspectiva de Xi, la guerra de Putin en Ucrania está complicando cada vez más esta misión, ya que afecta negativamente a los negocios de China a nivel mundial.

Por el momento, Xi ve a Putin jugando la carta nuclear con Occidente como una táctica de negociación en un juego más amplio, pero cada vez más arriesgado, de habilidad brusca.



Aunque los actores racionales harán lo que sea necesario para evitar un resultado nuclear, el peligro radica en un error de cálculo potencialmente imprevisible e involuntario que podría dar lugar a dicho resultado. De ahí la indispensable necesidad de que todas las líneas de comunicación estén constantemente activas y abiertas entre todas las partes implicadas.



P. El Congreso se produce a menos de un mes de las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde todo apunta a que los demócratas perderán el control del Congreso y el presidente Joe Biden se convertirá en un presidente debilitado y con poco margen de acción. ¿Qué significa eso para China?

R. En un entorno político altamente polarizado, hoy en día hay muy pocos temas que tengan un apoyo bipartidista en Washington, DC. China es el principal asunto de política exterior que tiene un apoyo bipartidista casi unánime. Aunque Biden pierda la mayoría en una o en las dos Cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, seguirá recibiendo el apoyo bipartidista necesario siempre que mantenga una línea firme con Xi Jinping y el Partido Comunista Chino.



China no es sólo una cuestión partidista, sino que se ha convertido en una cuestión existencial en el frente de la política exterior.

Biden dejó claro hace poco que Estados Unidos se enfrenta a una "década decisiva" en su rivalidad con China. Esta afirmación se ve respaldada por su recién publicada estrategia de seguridad nacional, que destaca la capacidad y el impulso de China para remodelar el orden internacional a su antojo.

En mi opinión, el establishment de la política exterior de Estados Unidos se despertó muy tarde ante la amenaza del Partido Comunista Chino y, en general, sigue estando detrás en esta rivalidad. Aunque algunos piensen que la guerra es inevitable, Estados Unidos debe seguir una estrategia bien pensada a largo plazo que implique un compromiso constructivo con China cuando sea posible y adoptar una línea firme cuando sea necesario.



P. Con un tercer periodo presidencial de Xi, ¿aumenta el riesgo de una invasión a Taiwán? ¿Cruzará China esa línea roja?

R. En este momento, China no posee la capacidad para una invasión exitosa de Taiwán. Pagaría un precio enormemente alto a todos los niveles y no lograría su objetivo. Esta realidad puede cambiar en unos cinco años. El mundo y la región más amplia de Asia Oriental pueden tener una estructura geopolítica muy diferente para entonces. Básicamente, en la actualidad no hay ninguna ventaja para que China lleve a cabo una acción militar contra Taiwán. Su política de máxima presión contra Taiwán está bastante orientada al consumo interno con una advertencia externa a los extranjeros, en particular a Estados Unidos. Sin embargo, el juego continuo de China sobre Taiwán corre el riesgo de tener un resultado que puede no pretender y complicar su objetivo a largo plazo de remodelar el orden global que está creando.