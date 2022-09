El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, presentó este miércoles durante su aparición virtual en la Asamblea General de Naciones Unidas un plan de paz de cinco puntos para su país, días después de la propuesta que lanzara el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y que fue rechazada de tajo por las autoridades ucranianas.

¿En qué difieren?

El plan de Zelensky inicia con el reclamo de un “castigo justo” a Rusia por la agresión contra Ucrania. “Ucrania exige castigo por tratar de robarse nuestro territorio” y por la muerte de miles de personas, señaló.

En segundo lugar, el líder ucraniano pidió que se proteja la vida de las personas; en tercer lugar, que se restablezcan la seguridad y la integridad territoriales; en cuarto lugar, que se establezcan garantías de seguridad; finalmente, que se avale la determinación de la autodefensa.

Zelensky fue claro en que no puede haber paz sin justicia. Por tanto, dijo, no puede lograrse la paz en Ucrania si Rusia no recibe un castigo.

“Aquellos que hablan de neutralidad cuando los valores humanos y la paz están bajo ataque quieren decir otra cosa…En realidad solo protegen sus intereses creados”.



El pasado 16 de septiembre, el presidente López Obrador planteó otra propuesta. A diferencia de la del líder ucraniano, la mexicana no menciona la posibilidad de alguna sanción a Rusia por haber invadido Ucrania desde el 24 de febrero.

A falta de más detalles, que este jueves debería presentar el canciller Marcelo Ebrard durante su discurso en la sede de la ONU, el plan mexicano se centra en la formación de un comité en el seno de Naciones Unidas en el que participen el primer ministro de India, Narendra Modi, el papa Francisco y el secretario general de la ONU, António Guterres.

El objetivo es entablar un diálogo que conduzca a una “tregua de al menos cinco años”, lapso durante el cual pararía cualquier acción militar en la zona o prueba nuclear. Los países se comprometerían, a la vez, a evitar enfrentamientos y a interferir “en conflictos internos” de otros Estados.

Horas después de que lanzara la iniciativa, Myjailo Podolyak, asesor de Zelensky, la desechó como un “plan ruso”.

Vía Twitter, Podolyak dijo que “los ‘pacificadores’ que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas sólo causan sorpresa”.

Luego, se dirigió directamente a López Obrador: “¿Su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces, su ‘plan’ es un plan ruso”.

El mexicano respondió que quienes critican su plan es porque no lo conocen o “por sectarismos”.

vare