Volodimir Zelensky pide a países de América Latina ayuda para difundir la tragedia ucraniana

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pidió este miércoles a los países de América Latina que se acerquen a su país para conocer “la verdad” de la invasión rusa y “compartirla con otros”.

“Tenemos valores en común. Podemos ser amigos verdaderos”, dijo en una conferencia organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y transmitida en vivo, cortesía de El Mercurio de Chile, por todos los miembros del Grupo de Diarios América (GDA), incluyendo EL UNIVERSAL.

Se trata del primer mensaje del mandatario ucraniano a Latinoamérica desde el inicio de la invasión rusa, el pasado 24 de febrero, y que está por cumplir los seis meses.

Zelensky se dirigió directamente a los jóvenes universitarios presentes en la conferencia. Y para ejemplificar la dimensión de la guerra, les habló de un joven que, dijo, “tendría 25 años” si siguiera vivo. El mandatario ucraniano mostró imágenes de Stephan, el joven al que dijo las fuerzas rusas asesinaron el 27 de julio de 2014.

La guerra, profundizó Zelensky, no comenzó realmente hace casi seis meses, sino en 2014, cuando Rusia se apoderó de Crimea.

El jefe de Estado ucraniano subrayó que su país no quería la guerra. “Por años quisimos negociar. Pero Rusia escogió un camino distinto”. En ese sentido, señaló que no hay mediación posible porque “Rusia no quiere parar esta guerra. Empezaron esta guerra para aniquilarnos. Quieren dominar por completo a Ucrania”.

Zelensky lamentó las decenas de miles de vidas de ucranianos que, dijo, se han perdido en la guerra. “Es un dolor continuo. No creo que pase pronto”.

Sin embargo, aseguró que Ucrania no desea una venganza, ni ir a luchar en territorio ruso. “Sólo queremos recuperar nuestro territorio, a los 12 mil desplazados. Queremos que la vida regrese”.

Cuestionado sobre las sanciones que no han logrado convencer a Rusia de parar la guerra, y sobre qué respuesta espera de parte de los países latinoamericanos, Zelensky dijo que “necesitamos ayuda económica porque sufrimos muchísimo. Perdemos cada mes 5 billones de dólares”.

Habló de algunos Estados que ya apoyan a Ucrania, incluso eligiendo alguna ciudad, o pueblo, para apoyar directamente. “Es lo mismo que pueden hacer los países de América Latina”.

Zelensky abogó porque los latinoamericanos visiten Ucrania y conozcan a la gente.

Al mismo tiempo, insistió, como ha hecho en otros discursos, en la importancia de que los Estados “no mantengan comercio con Rusia, para que entienda que tiene que pagar el precio por invadir un país”.

También invitó a los periodistas latinoamericanos a visitar Ucrania.

“Queremos que nuestra verdad sea llevada a sus países. Que vean con sus ojos las consecuencias de la guerra. Sólo entonces podrán entender lo que hizo Rusia en nuestro país”.

Zelensky se mantiene optimista sobre el futuro de su país. Cuestionado sobre cómo ve Ucrania en 20 años, dijo: “Yo veo a Ucrania libre, fuerte”. Se necesita, afirmó, una renovación.

“Quiero que cada país entienda la importancia de respetar la soberanía de otros. Necesitamos garantizar la seguridad de cada persona”. Sin embargo, se mostró esperanzado en que no tengan que pasar 20 años para que eso suceda. “Quiero ver esa renovación con mis propios ojos”.

