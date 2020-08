Viralizan video de preso que murió atado por policías en EU

Un video en el que se puede ver a un preso siendo aparentemente "atado" por policías en la centro penitenciario Luzerne en Pensilvania, EU, se viralizó en las últimas horas, pese a que el hecho habría ocurrido en 2018.

En el material se puede ver a Shaheen Mackey, un afroamericano de 41 años sentado, aparentemente débil, en una silla de ruedas rodeado de varios oficiales del centro. Mackey, quién habría sido ingresado al penal el 6 junio de 2018 por cargos por narcóticos, falleció "por causas naturales" el 8 de junio, sólo dos días después de su traslado a Luzerne.

Aparentemente, y según relató el compañero de celda de Shaheen a AP, el preso habría entrado en un presunto "ataque", luego de que comenzara a gritar, babear y agitar los brazos sin un motivo bien definido. Según cuenta el preso, pidió ayuda para Mackey al verlo en tal estado, por lo que policías del lugar lo llevaron fuera de su celda sobre una silla de ruedas, para después, presuntamente amarrarlo para que no se moviera.

Conforme se puede observar en la grabación, el recluso deja de moverse y los oficiales lo acuestan en el suelo para brindarle reanimación cardiopulmonar. Se declaró la muerte de Shaheen Mackey en el Hospital General de Wilkes-Barre por "causas naturales".



WARNING: DISTURBING. Shaheen Mackey had a seizure at Luzerne Co. Correctional Facility. Staff covered his face with a spit mask, cuffed his hands behind his back, shackled his feet, and STILL tased him. By the time they realize he was dead, it was already too late… Sickening!! pic.twitter.com/Hgw2tmsjJC

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 6, 2020