Oksana Balandina y Viktor Vasyliv compartieron su baile de bodas entre camillas y pacientes del hospital de Lviv en Ucrania.

De acuerdo al Parlamento de Ucrania, la enfermera perdió ambas piernas, a causa de una explosión de una mina rusa el pasado 27 de marzo, cuando regresaba a casa junto a Viktor, quien no resultó herido.

Oksana y Viktor se contrajeron matrimonio en el hospital, donde ella espera ser sometida a una cirugía protésica.

A través de su cuenta de Twitter, el Parlamento de Ucrania compartió el conmovedor momento de la pareja, donde se aprecia a Viktor levantar a Oksana, quien lo sujeta del cuello y comiezan a dar giros lentos en medio de una de las habitaciones del hospital, mientras algunos de los asistentes apluden a los recién casados.

Lee también: Medios rusos difunden que ejército de Ucrania usa "magia negra" en contra de Rusia



Very special lovestory.

A nurse from Lysychansk, who has lost both legs on a russian mine, got married in Lviv. On March 27, Victor and Oksana were coming back home, when a russian mine exploded. The man was not injured, but Oksana's both legs were torn off by the explosion. pic.twitter.com/X1AQNwKwyu

— Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) May 2, 2022