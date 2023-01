Un grupo de fotógrafos conducía por una de las tantas rutas del Parque Nacional Everglades, al sur de Florida, en busca de algunos animales salvajes para fotografiar.

De repente, un obstáculo de unos 5 metros de largo se interpuso en su camino. Si bien el GPS les indicaba seguir, Kymberly Strempack Clark y sus dos amigos decidieron bajar del vehículo y grabar el escalofriante momento en que una pitón birmana cruzaba la calle. “No Siri, no seguiremos por esta ruta”, comenzó la joven el relato que acompañó el video que posteó en su cuenta de Instagram.

Las imágenes mostraron cómo la fotógrafa se acercó lo más que pudo a la pitón, con extrema precaución, para evidenciar el hallazgo. Después, el grupo compartió la ubicación a la Comisión de Vida Silvestre del estado de Florida (FWC, por sus siglas en inglés).

El reptil cruzó el asfalto hasta llegar a unos arbustos del otro lado de la calle: "Quedamos en shock, nunca habíamos visto una serpiente tan grande en la naturaleza, especialmente una pitón”, explicó Clark a Newsweek. También añadió que no era la primera vez que se encontraba con una en la región, sino que en noviembre pasado tuvo otro encuentro similar, aunque con un ejemplar bastante más pequeño.

¿La pitón birmana es peligrosa?

La decisión que tomó Kymberly de informar sobre la serpiente y publicarla en sus redes sociales es porque este tipo de mascotas exóticas son una gran amenaza para el ecosistema natural de Florida. Según compartió a la revista citada, quería generar conciencia entre sus seguidores. Este hallazgo también la entristeció, porque para ella significa que estos reptiles invadieron la tierra “sagrada” de Florida.

Según la FWC, la pitón birmana no es venenosa o peligrosa para el ser humano. El verdadero problema es que es un depredador en el ecosistema del sur del estado para la vida silvestre nativa. De este modo, la organización constantemente hace campañas para controlar a la población y “eliminar” a estos reptiles, que no están protegidos porque se les considera una “especie invasora”. Incluso, instan a la población a intervenir, según estipulan en su guía pública.

Por su parte, la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense (AVMA) advierte que los ciudadanos no deben transportar, por ningún motivo, a las pitones vivas o para su consumo. En caso de que no se desee intervenir, los afectados pueden comunicarse con las autoridades al 888-Ive-Got1 (483-4681) para su captura.

Lee también: Niño de 5 años sobrevive al ataque de pitón en Australia

Sobre este proceso, Clark añadió que muchos de sus seguidores la criticaron por no asesinar “humanamente” a la pitón o, simplemente haberla atropellado, pero ella respondió que esta no era opción porque no llevaban un arma.

Algunas personas que también vieron el video se sorprendieron, al igual que Kymberly, por el tamaño del animal, e indagaron sobre cómo sería vivir en la zona del avistamiento: “Revisa tu auto, es posible que también tengas uno adentro. Me pregunto cómo vive la gente en Florida llena de serpientes, caimanes y huracanes”; “Nunca viviría en lugares con serpientes”; “Vaya, eso es un infierno”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe destacar que se tiene la teoría de que las pitones birmanas invadieron el ecosistema tras ser liberadas por residentes, quienes las tenían como mascotas y no pudieron o no quisieron mantenerlas más.

