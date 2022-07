Un grupo de mujeres fue captado el pasado domingo atacando un negocio de comida rápida (Bel-Fries), en Manhattan, Estados Unidos.

De acuerdo con Univision, las mujeres fueron captadas en video, por una de las trabajadoras del establecimiento, donde se aprecia a tres mujeres lanzando todo tipo de objetos en su contra.

Una de ellas terminó en el hospital con heridas en la cabeza, ensangrentada y con la presión alta.

El chef Rafael Nuñez explicó que las mujeres habían solicitado una porción de salsa extra, pero al mencionarles que tenía un costo de un dólar con 75 centavos, se molestaron y comenzaron amedrentar el lugar.

