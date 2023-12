Un video muestra a una mujer siendo atacada sexualmente al interior de un local comercial de Valdivia, en la Región de Los Ríos, en Chile.

Un sujeto entró a su negocio, ubicado en el sector de Las Ánimas, y la acosó sexulamente. La trabajadora, de 24 años, relató que el individuo habría entrado al ver que quedó sola en el local.

“Segundos antes había entrado mi mamá. Cuando ella se fue entró este tipo, el cual miró si se había ido mi mamá y miró a ver si estaba acompañada en el negocio”, explicó.

De acuerdo con el medio chileno La Cuarta, la mujer relató: “Al ver que estaba sola preguntó por helados, le indiqué en dónde estaban y se gana atrás mío y sentí un primer roce y no le tomé importancia (...) Había preguntado por hamburguesas veganas y ahí me puntea cuando me agaché”.

En ese momento, la joven se dio media vuelta y lo abofeteó en la cara. Luego lo empujó y lo dejó encerrado en el almacén.

🇨🇱 | Una mujer se defiende tras ser acosada sexualmente por un hombre en Chile, luego lo encierra en su negocio y sale a pedir ayuda. pic.twitter.com/oIzPR1Sbgx — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 25, 2023





Luego llegó un grupo a increparlo y golpearlo por lo ocurrido. Según la denunciante, en el exterior ella siguió pegándole, pero el sujeto la rasguñó, reportó el medio La Cuarta.

Se informo que la Fiscalía y Carabineros no tenían denuncias sobre lo ocurrido.

Lee también Chilenas marchan contra la violencia machista al grito de "¡Ni un paso más!"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vare