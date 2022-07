Adriano, un perro de 14 años, fue abandonado en el jardín de una casa en Argentina. Los vecinos de la propiedad lo encontraron sorprendentemente acompañado de una nota, en la cual se detallaban sus características.

De acuerdo con los videos de las cámaras del barrio Paternal, en Buenos Aires, la que sería su dueña pasó frente a la residencia mirando si había personas presentes. Luego, en pocos segundos, lo alzó y lo tiró a la zona verde. Antes de irse, sacó una hoja blanca de su bolsillo y la dejó en el buzón de la correspondencia.

“Tengo 14 años. Estoy ciego hace tres años. No estoy castrado. Soy muy bueno. No muerdo ni a chicos, ni a grandes, ni a otras mascotas. La comida casera me cae mal. No sé comer huesos”, se lee en la misiva escrita a mano.

Norma, la persona que encontró al canino de raza cocker, no tenía los medios para adoptarlo. Así que optó por llamar a una amiga del refugio de mascotas Patitas en casa para que le colaborara.

“Adriano ya está a resguardo. Ahora nos toca ir a la vete a hacer un control y análisis general para ver cómo se encuentra. Sin embargo, el pobre perro no entiende nada. ¿Qué se sentirá ser abandonado por tu familia de toda la vida?”, expresó el refugio por medio de su cuenta de Instagram.

Sus cuidadores no salen de la indagación por el actuar de la mujer que hasta el momento no ha sido identificada. “¿Cómo haces para salir de tu casa, con la cartita escrita, ponerle el pretal, su correa, y sacarlo a caminar como cualquier otro día, sabiendo que lo vas abandonar?”, reiteraron.

Durante los próximos 15 días, Adriano estará en un hogar de paso. No podrá permanecer más tiempo debido a la condición especial que tiene y que le impide interactuar de forma normal con otros caninos.

“Es un perrito, que por su edad, requiere muchos cuidados. Queremos encontrar a la persona que lo abandonó, pero si no aparece tenemos que darlo en adopción”, aseguraron.

Tan pronto su caso fue publicado en redes sociales, varios internautas han manifestado la intención de adoptarlo para que pueda volver al calor de una familia.



