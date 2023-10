Un hecho de hostigamiento por parte de una supervisora a un grupo de trabajadores en un call center de la empresa Global Sales Solutions (GSS), en Perú, difundido en redes sociales ha desatado críticas de los internautas quienes pidieron se respeten los derechos laborales del personal.

A través de TikTok se difundió un video en donde se muestra a la supervisora visiblemente exaltada en una video llamada de Meet de Goolgle, mientras suelta amenazas en contra de los demás empelados por no alcanzar su objetivo de ventas.

“Quiero mis ventas. Nadie se va de break hasta que me empiecen a pasar sus ventas. Todo el mundo me deja sus ventas y mientras que van dejando se van yendo a break” dice la mujer “Yo como aquí sentada, no tengo un comedor para irme a comer, no me muevo me quedo hasta las 8 de la noche”.

Segundos después, la mujer empieza a elevar la voz y advierte que empezará a realizar cambios en las reglas laborales hasta que las ventas aumenten, además de exigir a los trabajadores permanecer conectados en la sesión, advirtiendo que no aceptará que ninguno se retire hasta que cumplan con sus objetivos de ventas.

Autoridad laboral investiga denuncias tras caso de supervisora de call center en Perú

Tras estos hechos, otros trabajadores han compartido testimonios similares de abuso y explotación laboral en la misma empresa.

“Estuve en GSS, en tres compañías, una supervisora me llamo "bruta" no tuve celular para grabarla. Esos no son líderes, son un chiste de pseudo jefes. Es una realidad en los call center hay supervisores de ese tipo. No es líder, es cualquier encargada, menos líder”, son algunos de los comentarios que hicieron los usuarios

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) anunció que investigará estas denuncias para garantizar que se cumplan las normativas laborales y proteger los derechos de los trabajadores. La inspección abarcará aspectos como horarios, jornadas laborales, pausas y registros de asistencia.

#SunafilInforma📢 | Hemos iniciado inspecciones en la empresa GSS para evaluar detalladamente sus planillas, jornada laboral, horarios, incluyendo los aspectos relacionados con refrigerios y registros de control y asistencia. Trabajamos por condiciones laborales justas. pic.twitter.com/PBFRcv29Hy — SUNAFIL PERÚ 🔎 (@SunafilPeru) October 9, 2023

