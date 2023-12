Los celos pueden ser muy peligrosos. Un ejemplo es el caso de una mujer que destrozó una panadería porque la empleada le dijo "mi amor" a su marido.

Según el medio local Guarantã News, esta situación ocurrió en una panadería de la ciudad de Portel, en Ilha do Marajó, en Pará, Brasil. Todo comenzó cuando una pareja se acercó al local para hacer algunas compras.

El marido le preguntó a la dependienta por el precio de los panes y ella le contestó: "A 9.90 reales, mi amor". La expresión de cariño provocó una reacción de furia incontrolable en la esposa del señor, pues se enojó completamente, insultó a la vendedora, perdió el control y comenzó a romper todos los artículos que tenía enfrente.

Por lo que se puede ver en la grabación, varias personas intentan ayudar a que la mujer se controlara, pero además de destrozar todo a su paso, ella empezó a insultar a la gente y a darle de empujones a todo el que se le ponía enfrente.

Este espectáculo llamó la atención de las personas que estaban pasando al frente del local, quienes no dudaron en detenerse y grabar toda la situación. Hasta el momento, no se ha logrado identificar a la mujer y no se conocen detalles de sí la policía tuvo que intervenir para calmar a la señora o se hizo responsable de todos daños. Esta grabación se ha vuelto muy popular en redes sociales y varios medios de comunicación la han compartido en sus cuentas, esto le ha dado la oportunidad a los internautas de hacer diferentes comentarios sobre esta situación. "Eso no es amor, es desequilibrio mental"; "Si viene a Venezuela se muere el mismo día Jajajaja. Mami, mi amor, mi vida, corazón Jajajaja"; "Pues que bien. Porque a mí me parece que decir mi amor a alguien que no conoces es falta de respeto. Odio la gente de confianzas";"De seguro, no solo fue eso, sería algo más", son algunos de los comentarios.

