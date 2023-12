Hillary Brown quería someterse a algunos procedimientos estéticos y decidió ponerse en manos de su esposo, Ben, cirujano plástico, con quien llevaba casada un par de años. Sin embargo, no sobrevivió al proceso.

Brown, madre de tres hijos de un matrimonio anterior, se internó en la clínica Restore Plastic Surgery de su esposo en Pensacola, Florida, el pasado 21 de noviembre, informó el diario Pensacola News.

Durante la cirugía, la paciente comenzó a convulsionar antes de entrar en paro cardíaco. Su esposo llamó al 911, de acuerdo con los registros judiciales.

El informe de la oficina del alguacil revela que Brown sufrió el paro tras haber sido potencialmente sobremedicada; fue trasladada a un hospital cercano, donde permaneció en coma durante una semana.

Al recibir la noticia de que el daño que habría sufrido su hija por haber permanecido demasiado tiempo sin oxígeno era irreversible, los padres de Brown tomaron la decisión de desconectarla y donar sus órganos.

Marty y Dixie, padres de Brown, quieren saber qué fue lo que le pasó a su hija, quien aparentemente se encontraba en perfecto estado de salud.

Marty comentó que Ben le dijo que se había quedado sin el medicamento que usa normalmente en sus cirugías y utilizó otro, pero desconoce si eso influyó en la muerte de su hija.

Las autoridades esperan los resultados de la autopsia para determinar qué pasó, aunque se trata de un proceso que podría tardar meses.

"Queremos respuestas y no las hemos recibido. No quiero dinero. No quiero nada. Todo lo que quiero es una respuesta porque creo que se lo debemos a mi hija", señaló el padre al medio. Aseguró que su hija era una mujer sana y "llena de energía".

Tres días después de que Hillary sufriera el infarto, el doctor Brown posteó en sus redes sociales una explicación de lo ocurrido y una despedida: dijo que su esposa sufrió un infarto y que aunque “su corazón volvió” tras la reanimación pulmonar, su cerebro no reaccionó. Luego, escribió: “Eres mi alma gemela, mi mundo y mi todo. Por favor, vuelve”.

Clínica de cirugía tiene demandas

Mientras las autoridades esperan los resultados de la autopsia, medios revelaron que la clínica del doctor Brown tiene abiertas dos denuncias por negligencia médica. En una de ellas, Ben figura directamente como el demandado.

La acusación fue interpuesta por Wendy y William Carden, quienes afirman que ella se sometió a una cirugía mamaria reconstructiva después de una mastectomía en 2018 y que el médico usó "materiales extraños" sin pedir el consentimiento de la paciente, quien terminó con infección y sepsis.

Además, la pareja asegura que Brown fue negligente en la vigilancia de la paciente, que sufrió daños nerviosos y otras lesiones permanentes debido a la extensión y posición de sus brazos durante la cirugía.

