El martes se dio a conocer que soldados israelíes fueron captados vestidos de mujer y de personal médico ingresando a un hospital en la ocupada Cisjordania, donde mataron a tres palestinos.

Los hechos ocurrieron el hospital Ibn Sina, en la localidad de Yenín, donde militares encubiertos ingresaron y comenzaron a disparar dentro del inmueble dejando a tres milicianos sin vida, según informó el Ministerio de Salud palestino.

En redes sociales circulaban imágenes supuestamente tomadas por una cámara de seguridad del hospital, donde se ve a aproximadamente media docena de soldados encubiertos, la mayoría armados, vestidos como mujeres con ropas islámicas o de personal del hospital con pijamas o batas blancas de médicos.

URGENTE las fuerzas de ocupación de #Israel entraron al hospital Ibn Sina de #Jenin, vestidos de médicos y mujeres y asesinaron a tres palestinos.



Uno de los palestinos asesinados en el hospital Ibn Sina resultó gravemente herido y discapacitado debido a un ataque con drones en…

Uno, con una mascarilla quirúrgica puesta, llevaba un rifle en una mano y una silla de ruedas plegada en la otra. En las imágenes se ve a agentes someter a un hombre que termina arrodillado en el suelo con la cabeza cubierta y con los brazos en alto contra una pared.

El ejército israelí dijo que los milicianos utilizaban el hospital como escondite, sin presentar pruebas. Afirmó que uno de los blancos del asalto había entregado armas y municiones a otros para un ataque, supuestamente inspirado en el ataque de Hamas al sur de Israel el 7 de octubre que desencadenó la guerra en Gaza.

The Associated Press no ha verificado las imágenes de forma independiente, aunque el material encaja con sus reportes.

Netanyahu descarta un posible cese de fuego

Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó las versiones sobre un posible cese de fuego para poner fin a la guerra en Gaza. Durante un evento el martes en la Cisjordania ocupada, reiteró su compromiso de seguir combatiendo hasta alcanzar la “victoria absoluta” sobre Hamas.

“No pondremos fin a esta guerra sin alcanzar todos nuestros objetivos”, dijo. “No retiraremos las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y no liberaremos a miles de terroristas”, dijo, en alusión a los reclamos principales de Hamas.

Israel ha sido muy criticado por sus asaltos a hospitales en Gaza, que han atendido a decenas de miles de palestinos heridos en la guerra y servido de refugio para personas desplazadas.

El sistema de salud de Gaza, que ya era frágil antes de la guerra, está al borde del colapso ante la carga de pacientes, falta de recursos —incluidos combustibles y material médico bloqueados por las restricciones israelíes— y los reiterados combates alrededor y dentro de los hospitales.

Israel asegura que los milicianos utilizan los hospitales, especialmente en Gaza, para ocultar o preparar operaciones desde allí. El ejército ha encontrado túneles subterráneos cerca de los hospitales y dice haber encontrado armas y vehículos utilizados en el ataque del 7 de octubre en complejos hospitalarios. * Con información de AP

