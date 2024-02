Un abuelito derritó a las redes sociales con el gesto que tuvo con su esposa y que quedó grabado en TikTok.

Con el gran auge de las redes sociales en los últimos años, es común que por allí se difundan videos, hechos e historias insólitas, ejemplares y llenas de amor, que pueden estar al alcance de un solo clic desde cualquier parte del mundo.

Fue por TikTok que se dio a conocer un acto de amor y lealtad que se ha llevado los aplausos de miles de personas, pues se viralizó la historia de una pareja de abuelitos que han compartido su vida juntos y ahora que uno de ellos cayó en la enfermedad, el otro está a su lado para alegrar sus días.

La usuaria @criscarivas mostró los hermosos momentos, pues enseñó que su abuelo permanece al lado de su abuela durante los duros momentos que enfrenta mientras batalla contra el Alzheimer; sin embargo, él con su amor y carisma intenta hacer los días más llevaderos.

En uno de los videos que acumula millones de reproducciones se puede observar cómo mientras en su casa suena una canción, el abuelo empieza a bailar al ritmo de la música para alegrar y hacer sonreír a su compañera de vida, quien lo mira fijamente desde su silla.

El metraje fue logrado sin que ellos se dieran cuenta de la presencia de su nieta, quien filmaba el hermoso momento para compartirlo con el mundo por medio de las diferentes redes sociales.

Aunque la grabación sólo tiene una duración de 14 segundos, ha logrado acumular cifras sorprendentes, ya que cuenta con más de 10 millones de reproducciones, un millón de me gusta y 14 mil comentarios.

Los internautas han elogiado el amor tan incondicional de la pareja de abuelos, y han dejado comentarios como: “Se me metió un Océano Pacífico en el ojo”, “Cuando se casaban por amor y no por interés”, “Así era el abuelo de mi esposo con 96 años, le cantaba a su esposa de 95”, “Si existe el amor que dura para siempre, mis abuelos murieron casi juntos”, “¿Cómo puedes grabar sin que te tiemble todo? A mí me tembló hasta el corazón”, entre otros.

¿Qué es el Alzheimer?

De acuerdo con la Asociación del Alzheimer, se trata de un "tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas".

El factor de riesgo conocido más importante es el aumento de la edad, y la mayoría de las personas con Alzheimer son mayores de 65 años. Sin embargo, la asociación advierte que también hay Alzheimer de inicio precoz. En Estados Unidos hay unos 200 mil estadounidenses menores de 65 años con este padecimiento.

Se trata de una enfermedad que no tiene cura y progresiva. En su etapa final, los pacientes pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno.

"Las personas con Alzheimer viven un promedio de ocho años después de que los síntomas se vuelven evidentes, pero la supervivencia puede oscilar entre cuatro y 20 años, dependiendo de la edad y otras afecciones de salud", advierte la asociación.

¿Cuáles son los síntomas?

El síntoma temprano más común del Alzheimer, indica la asociación, es "la dificultad para recordar información recién aprendida".

A medida que el Alzheimer avanza, se agravan los síntomas, entre ellos, la desorientación; cambios en el humor y el comportamiento; confusión cada vez más grave en relación con eventos, horas y lugares; sospechas infundadas sobre familiares, amigos y cuidadores profesionales; pérdida de memoria y cambios en el comportamiento más graves, y finalmente, dificultad para hablar, tragar y caminar.

