Hace una semana comenzó el calvario de Gabrielli Silva, una brasileña de 24 años que, afectada por las inundaciones en ese país, subió a una lancha junto con sus gemelas de seis meses y otros damnificados, en Canoas, Río Grande do Sul. Sin embargo, una de las pequeñas cayó al agua y desapareció. Hoy, en pleno Día de las Madres, Silva confirmó que la pequeña falleció.

Desde el pasado 4 de mayo, Silva no paró de buscar a su hija y compartió el caso en su cuenta de Instagram, donde cientos de personas se solidarizaron con su dolor, deseando que la pequeña Agnes apareciera pronto con bien.

Este 12 de mayo, cuando en Brasil y otros países se celebra el Día de las Madres, Silva publicó la triste noticia. La brasileña comenzó criticando a quienes publicaron fotos, supuestamente de la bebé encontrada muerta.

"Como mucha gente no pudo respetar mi dolor y mi tiempo, vine aquí para hablar", escribió Gabrielli. "Lamentablemente la historia no terminó como yo quería. Ahora este vacío en la foto será eterno, ahora el anhelo y el recuerdo harán un hogar. Ahora no tengo una palabra que pueda describir mi dolor porque cómo ¡Voy a vivir sin una pieza de mi rompecabezas! Mi señorita simpatía está ahora en el cielo sonriendo a Dios, en su regazo", escribió.

Lee también: Lluvias se intensifican en Brasil; suman 144 muertos y 2.1 millones de damnificados

La madre habló de la angustia que vive desde el 4 de mayo. Ella y sus cuatro hijos lograron salir de la casa, que se inundó, pero en un momento determinado la lancha, en el que viajaban unas 14 personas, volcó. Agnes desapareció en el agua turbia. Todos los intentos por encontrarla fracasaron.

“¿Cómo voy a seguir caminando sin culparme por todo? ¡Sé que no fue culpa de nadie! ¡NADIE! mucho menos de las personas que estuvieron dispuestas a salvarnos, a todos los que estuvieron dando su vida para salvarnos, todo mi agradecimiento. Ustedes son mis héroes", dijo.

"Nuestra lucha diaria de cada segundo de angustia ha terminado y ahora puedes descansar en el regazo de Dios, mi pequeña vida. Mi tan esperada Agnes, mamá NUNCA, JAMÁS, dejará que te olviden, porque donde quiera que pueda, llevaré tu nombre. Cuando te abracé, le pedí a Dios que nunca me dejara olvidar los momentos de cariño, de olores, de besos, te amo por la eternidad, extraño la simpatía, y perdona a mamá por no poder atraparte hija, perdona a mamá, amor, perdóname".

"Fuerza, fuerza", "mi más sentido pésame", fueron algunos de los comentarios posteados por gente que se solidarizó con la madre brasileña.

Las inundaciones por las fuertes lluvias que azotan la región desde hace dos semanas ya han dejado 146 muertos -145 de ellos en Río Grande do Sul- y 132 desaparecidos. La situación puede empeorar en las próximas horas debido a la crecida de los ríos por los temporales de este domingo. En total hay 2.1 millones de personas damnificadas por la falta de vivienda, alimentos, agua, energía y servicios médicos.

Según el Departamento de Bomberos, ya han sido rescatados más de 76 mil vecinos y 10 mil animales.

Lee también: FOTOS: Así fue el rescate de "Caramelo", caballo que quedó atrapado en un techo por las inundaciones en Brasil

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mgm