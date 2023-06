En las últimas horas, es las redes sociales, se ha dado a conocer un acto de valentía que ha dejado sorprendido a más de una persona, pues circulan unas grabaciones en las que Sebastián Arias, un colombiano que recide en Perú, arriesga su vida por salvar a 25 perros que se encontraban en un peligro durante un incendio.

Esta situación sucedió en una fábrica de reciclaje en Gamarra, en la localidad peruana de La Victoria. Según se informó en diferentes medios locales, inicialmente el fuego inició en la fábrica y se propagó rápidamente hacia la vivienda de al lado, donde vivían los caninos.

Arias iba pasando por la calle cuando se percató de lo que estaba sucediendo y sin pensarlo, trepó por la fachada de la casa donde se encontraban atrapados los animales.

Mientras esto sucedía, los vecinos de la zona se organizaron y con un colchón esperaban atrapar a los mascotas que el colombiano lanzaba.

Este es Sebastián Arias, un colombiano que ayer salvó a 25 perritos de morir quemados. Esto ocurrió en el Perú y ojalá existan más sebastianes heroicos!!! pic.twitter.com/hiz14Bt3EQ — ¿Se lo explico con plastilina? (@altereddie) June 11, 2023

En una entrevista con el medio peruano 'Latina Noticias', Sebastián Arias comentó que él había trabajado en la recicladora y por eso conocía donde estaban los animales.

“Venía pensando en mi esposa y vi el incendio, vi el perro que estaba arriba en la esquina. Yo tengo este hermoso animalito y no quisiera que mi perro se muriera quemado. Escuchar sus llantos, escuchar sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así”, contó el colombiano.

Asimismo, reveló que sintió mucho miedo, pues por las llamas la estructura de la casa se había debitado.

“El último perro me dio miedo porque el muro se me venía encima (...) El perro ya se estaba quemando, ya su ropa estaba quemada, entonces lo que hice fue agresivamente agarrarlo por el cuello y ahí sí lo agarré del hocico y lo lancé”, agregó.

La difícil situación que vive Sebastián Arias en Perú

Durante la entrevista, Arias le comentó al periodista que él también necesitaba ayuda y confesó que vivía debajo de un puente cercano al lugar del incendio. Además, reveló que estaba caminando por ese lugar porque estaba buscando a su esposa desaparecida.

“Lo que quiero es encontrar a mi esposa, porque en el hospital me habían dicho que falleció y después me dijeron que la internaron por intento de suicidio porque se enteró de que estaba embarazada. No es confirmado, pero tengo demasiada gente buscándola”, contó.

🇵🇪🐶🙏 | ¡HÉROE! Un hombre salvó a 25 perritos de un incendio que alcanzó a un refugio de animales en Cercado de Lima, Perú. pic.twitter.com/LUaETXOcoh — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

La dueña de la casa lo perdió todo

Según la prensa peruana, el incendio se produjo por una falla eléctrica en la recicladora, que no tenía los permisos de funcionamiento. La dueña de casa, Soledad Rentería, le comentó a los medios de comunicación como se enteró de lo que había sucedido en su casa.

"Yo me encontraba comprando, venía del mercado y me avisaron que el incendio estaba en mi casa (...) Esto ha sido del vecino de al lado, pero el incendio se extendió hasta mi vivienda y lo he perdido todo, ahorita me encuentro en la calle”, aseguró.

La mujer comentó que en su hogar tenía un albergue donde rescataba y cuidaba de perros abandonados en la calle. Sin embargo, con el incendio la mujer se quedó sin su hogar y sin recursos para seguir con su labor social. “Yo quisiera que personas humanitarias rescaten o se lleven en adopción a mis perros y les den una buena calidad de vida”, concluyó.

