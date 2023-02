Ucrania y los ucranianos nunca desaparecerán: embajadora

“Ucrania es un Estado soberano e independiente que nunca ha amenazado a nadie. Hoy nos vemos obligados a luchar contra un enemigo que nos supera en número y quiere destruirnos, pero el régimen de Putin será destruido. Y hoy todos los que aún no han decidido de qué lado de la historia están deben responder honestamente si están con el mundo democrático y libre, o están con los regímenes totalitarios que suprimen cualquier libertad y están representados hoy por la camarilla del Kremlin. Hoy en día no hay lugar para estar en medio”, dice Oksana Dramaretska, embajadora de Ucrania en México, en entrevista con EL UNIVERSAL.

A casi un año de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿cuál es su percepción de este conflicto?

—Aclaremos que esta guerra fue librada por Rusia contra Ucrania no el año pasado, Rusia atacó el Estado soberano de Ucrania en 2014, cuando ocupó parte de nuestros territorios, la península de Crimea y parte de las regiones de Donetsk y Lugansk (...) hemos estado luchando por nuestra libertad de los invasores rusos durante casi nueve años. El 24 de febrero de 2022 comenzó la nueva fase de esta guerra, una invasión a gran escala de Rusia desde varias direcciones, a la vez, y es importante enfatizar que esta es la guerra de Rusia contra Ucrania, contra la existencia de nuestro Estado y contra nuestro pueblo. No sé qué están diciendo en el Kremlin sobre la guerra contra Occidente. Y sobre, ¿cuál es la percepción de una ciudadana de un país que quieren destruir?, tenemos que luchar por nosotros mismos y por nuestro país, lo que hemos estamos haciendo todos estos años.

Ucrania, un país lastimado por esto, incluso, hay versiones de que si esto persiste Ucrania estaría por desaparecer. ¿Hasta dónde está debilitada Ucrania?

—Sí, esta guerra está causando daños terribles a nuestro Estado. Todos los días, los agresores rusos matan a nuestra gente, destruyen nuestras ciudades y pueblos, nuestras fábricas, hospitales y escuelas, se pueden nombrar diferentes números de pérdidas que sufre nuestra economía a diario, por ejemplo, sólo el daño ambiental en Ucrania causado por la guerra de Rusia se estima en más de 46 mil millones de dólares. Un tercio del territorio de Ucrania requiere desminado. Pero si alguien piensa que esto romperá el espíritu de los ucranianos y sacudirá nuestra voluntad de vencer al enemigo, está equivocado. Ucrania y los ucranianos nunca desaparecerán. ‘Nuestros enemigos desaparecerán como el rocío al sol’, así dicen las palabras del Himno Nacional ucraniano.

Organismos internacionales como la ONU no han podido parar la guerra, ¿quién debe hacerlo?, y ¿cuál es la imagen que tiene de estos organismos?

—Hay varias opciones para poner fin a esta guerra. Yo veo dos, puede ser terminado por quien la comenzó, una persona escondida en un búnker en algún lugar del interior de Rusia. Esta persona detendrá esta guerra cuando retire del territorio de Ucrania a todas sus tropas que están matando a nuestro pueblo, la otra opción de poner fin a esta guerra debe ser ganada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, cuando echen de los territorios ucranianos a todas las fuerzas rusas; son las opciones para terminar esta guerra. No sé dónde hay un lugar aquí para las organizaciones internacionales que pueden obligar a Putin a salir de Ucrania, si no han logrado hacerlo hasta ahora, entonces es la segunda opción para terminar la guerra, seguiré siendo realista, la victoria del ejército ucraniano.

México había propuesto una comisión de paz para terminar esta guerra. ¿Lo considera factible en estos momentos para ambos países?

—Estamos agradecidos con todos los países, incluido México, por sus esfuerzos enfocados en la resolución de la guerra de Rusia en contra de Ucrania. Lamentablemente no vemos que este tipo de mediación pueda tener algún resultado positivo.

Al no poder lograr los objetivos de su agresión militar, Moscú está tratando de engañar al mundo y obligar a Ucrania a firmar nuevos acuerdos que permitan a Rusia evitar su responsabilidad y la necesidad de transformación interna. Tales negociaciones conducirían a una guerra aún más sangrienta que afectaría al mundo entero. Después, un proceso como el revanchismo ganaría impulso. Ya nos odiaban y después de un año de guerra, nos odiarán hasta lo imposible. Querrán compensar esta humillación que están viviendo.

Ucrania necesita paz justa y duradera que evite cualquier nueva guerra genocida contra los ucranianos y otros pueblos. ¿Por qué necesitamos negociar con personas que deberían ser responsables de delitos penales? Rusia llegó a territorio extranjero y mata gente inocente en masa (...) porque cree en su impunidad (...) es difícil tomar en serio la idea de que Rusia está lista para diplomacia de buena fe cuando redobla sus esfuerzos para anexar territorio ucraniano e insiste en que debe conservarlo (...) esto no es en absoluto la base de la verdadera diplomacia.

La respuesta clara de Putin a todas las propuestas de paz y mediaciones es el continuo bombardeo indiscriminado de civiles y ciudades en Ucrania al día siguiente. Putin no quiere la paz (...), es difícil hablar de mediación porque Putin no confía en nadie, y no hay que confiar en él.

¿Qué decir de la fórmula para la paz propuesta por el presidente Volodimir Zelensky el pasado mes de noviembre en el G20?

—Dicha iniciativa tiene como propósito no sólo traer la paz a Ucrania, tiene una dimensión global. Va destinada a restaurar el respeto por la Carta de las Naciones Unidas y el orden legal internacional basado en reglas.

La fórmula de la paz es un plan claro e integral de 10 puntos, cuya implementación va a llevar al establecimiento de una paz sostenible, a la justicia, a la restauración de la integridad territorial de Ucrania y la construcción de una nueva arquitectura de seguridad europea. La restauración de la paz es el objetivo clave de Ucrania, a diferencia de Rusia, que sólo busca un respiro para reagruparse, reponer sus fuerzas y volver a atacar. La fórmula de la paz engloba (...) seguridad radiológica y nuclear, seguridad alimenticia y energética, liberación de prisioneros y deportados; cumplimiento con la Carta de las Naciones Unidas y la restauración de la integridad territorial de Ucrania y el orden mundial, retirada de las tropas rusas y cese de hostilidades, restauración de la justicia, seguridad ecológica, prevención de la escalada de la guerra, de la repetición de la agresión y en conclusión la confirmación del final de la guerra.

Ucrania está interesada en que en la implementación de la fórmula de la paz se involucre el mayor número posible de Estados del mundo (...) consideramos oportuno que México se sume a esta iniciativa, particularmente considerando su compromiso de apoyar a través del diálogo y la diplomacia una solución pacífica.

Estos 10 puntos estarán coordinados por uno o dos Estados líderes, y en la implementación de cada uno de los pilares estarán también involucrados los participantes permanentes, así como otros participantes que expresen su deseo de participar activamente en la implementación de uno o más puntos de la fórmula. Con el fin de asegurar el más amplio apoyo internacional posible y proporcionar la dinámica adecuada al proceso de implementación de la fórmula de la paz, se propone aprobar una resolución de la Asamblea General de la ONU con el objetivo de apoyar la fórmula de la paz en su conjunto y dotar al secretario General de las Naciones Unidas con un mandato para involucrarse activamente en su implementación. El siguiente paso será la celebración de la Cumbre de la Fórmula de la Paz donde se acordará la hoja de ruta y se determinarán los Estados líderes y participantes (...)

Los tanques alemanes Leopard 2 que Ucrania recibirá, Rusia los considera ya una amenaza. Con esto, ¿se espera un ataque mayor sobre Ucrania de parte de Rusia?

—Obviamente Rusia tiene miedo, entienden el lío en el que se metieron y que no existe alguna resolución que sea positiva para ellos. De ahí todas sus amenazas, chantajes en cada ocasión cuando aumenta el apoyo a Ucrania por parte de nuestros socios, especialmente si proviene desde el Occidente libre, entienden que este apoyo acerca su derrota, es evidencia del comportamiento de un Estado débil y fanfarrón, pero no tienen de otra, están entre la espada y la pared.

Yo no vincularía el nivel de ataques rusos con el apoyo que Ucrania recibe. Rusia seguirá con su agresión incondicionalmente hasta que ya no pueda enviar a más carne de cañón y financiar su guerra. Por eso el aislamiento de Rusia es importante, así como las sanciones, es indispensable que Ucrania reciba equipo militar de alta tecnología como los Leopard 2, HIMARS, ATACMS, etc, para que podamos defendernos de los invasores y sacarlos de nuestras tierras; si el ejército ruso sale de Ucrania, la guerra puede acabar pronto. Pero si no nos defendemos, Ucrania puede dejar de existir como Estado libre y soberano.

Hay varios puntos en la fórmula de la paz. ¿Uno de ellos son los tanques Leopard 2? ¿Se cumplirán todos los puntos propuestos por el presidente Zelensky?

—Quiero reiterar que la puesta en práctica de la fórmula de paz propuesta por nuestro presidente contribuirá al establecimiento de una paz duradera y estable en el continente europeo. Cuando se implemente, desaparecerá la amenaza de que el próximo líder del Kremlin quiera volver a demostrar su poder. Hoy, en el continente europeo, la amenaza proviene de un solo país, Rusia (...) es necesario asegurarse de que esta amenaza sea eliminada. Necesitamos tanques y otro equipo, para que hoy podamos defendernos, y en última instancia al resto de Europa, de la agresión rusa. La paz es posible sólo después de que todos los soldados rusos sean expulsados de nuestra tierra. Hoy, la única forma de lograrlo es la victoria de las fuerzas armadas de Ucrania. Estoy segura de que nuestro ejército hará frente con éxito a esta tarea.