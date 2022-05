Ucrania pide armas... occidente responde

Bruselas.— El arsenal prometido por Occidente, paulatinamente está llegando a Ucrania para reforzar las capacidades de las fuerzas del presidente Volodimir Zelensky en su intento por repeler la invasión de Rusia, actualmente focalizada en el este y sur del país.

La artillería pesada es transferida semanas después del emotivo discurso de Zelensky ante los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el que pidió sólo 1% de los tanques de la Alianza para neutralizar el asalto ordenado por el mandatario ruso Vladimir Putin.

El 5 de abril, la República Checa se convirtió en el primer país en enviar arsenal pesado a Ucrania. A partir de ese momento, otras naciones han seguido el ejemplo checo. Eslovaquia envió su único escudo de defensa aéreo, un sistema de misiles de largo alcance tipo S-300, compatible con el aparato operativo ucraniano al ser de producción rusa. Estados Unidos llenó el vacío en el espacio aéreo eslovaco desplegando un sistema de defensa antimisiles Patriot.

También lee: Presidente de Bolivia se suma a amago de AMLO: no asistirá a Cumbre de las Américas si EU excluye países

Polonia ha proporcionado más de 200 tanques T-72 para apoyar a dos brigadas ucranianas y decenas de blindados de transporte de infantería BWP-1 de diseño ruso producidos a nivel nacional bajo licencia. La nación vecina pactó en abril con Estados Unidos la adquisición de 250 tanques M1A2 Abrams SEP V3 como parte de un programa de modernización de sus fuerzas terrestres. El gobierno de Varsovia ha expresado la intención de seguir apoyando a Kiev. El país del este tiene en su arsenal 863 tanques, entre otros, versiones tipo Leopard 2A4 y Leopard 2A5 procedentes de Alemania.

Eslovenia también habría enviado tanques M-84 de fabricación serbia. Alemania compensó la generosidad eslovena anunciando que reemplazará lo donado con tanques y vehículos blindados de transporte TPz Fuchs. El Reino Unido ha prometido el Mastiff 2, uno de los vehículos de infantería más avanzados y la versión británica del Cougar todo terreno. Puede equiparse con una ametralladora de 12.7 mm o un cañón de 40mm. Hasta el 8 de abril la ayuda británica ascendía a 350 millones de libras esterlinas, incluyendo unidades antiaéreas Stormer, 10 mil misiles antitanques y de corto alcance, entre ellos NLAW y Javelin, y sistemas portátiles de defensa aérea de corto alcance Starstreak.

El 2 de mayo, el premier británico Boris Johnson prometió ayuda adicional por 300 millones de libras esterlinas para radares y equipo para ser utilizado en el contexto de guerra electrónica.

Al menos 29 países han transferido armamento a Ucrania, entre otros, Canadá, Japón, Alemania, y Holanda, este último ha mandado al menos 200 lanzamisiles antiaéreos Stinger, 3 mil cascos de combate, 100 rifles de francotirador con 30 mil municiones, y 400 lanzagranadas.

También lee: Menos de una semana después de tragedia en hotel Saratoga, Cuba registra nueva explosión por acumulación de gas

“Las armas occidentales han jugado un papel importante para ayudar al ejército ucraniano a detener la guerra relámpago rusa. Sin embargo, Rusia ha cambiado sus planes (…) por lo tanto, los países de la OTAN deben pasar a la siguiente etapa de su apoyo a Ucrania”, sostiene un análisis publicado por el think tank European Council on Foreign Relations con sede en Berlín. “Si los ucranianos tienen armas occidentales avanzadas y el entrenamiento para usarlas, pueden defenderse y retomar el territorio ocupado por Rusia”, precisa. El análisis elaborado por Margaryta Khvostova, Olga Lymar y Denys Davydenko, miembros de Reanimation Package of Reforms, una coalición compuesta por 26 ONG ucranianas, estima que los sistemas requeridos por Ucrania para frustrar la ofensiva del Kremlin equivalen a más de 30 mil millones de dólares.

Putin acusa al bloque aliado de utilizar a Ucrania para agredir a su país tratando de dividirlo y amenaza a Occidente con una escalada. A fines de abril advirtió: “Si alguien tiene la intención de intervenir desde el exterior en los casos que se están desarrollando y, por lo tanto, crean una amenaza estratégica inaceptable para nosotros, responderemos a esos ataques a la velocidad del rayo”, aseguró.