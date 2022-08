Ucrania: ataque deja 22 muertos en Día de la Independencia

Kiev.— Ucrania conmemoró ayer su independencia y las fuerzas rusas lanzaron un ataque con misiles contra una estación de tren en el centro del país: murieron al menos 22 personas, declaró el presidente Volodimir Zelensky después de advertir durante días que Moscú podría intentar “algo particularmente cruel” esta semana.

“Chaplyne es nuestro dolor (...) Hasta este momento hay 22 muertos, cinco de ellos calcinados en su coche, murió un adolescente de 11 años, un misil ruso destruyó su casa”, dijo Zelensky en su habitual discurso nocturno. La oficina del presidente también informó que un niño de 11 años falleció por disparos de cohetes en otra parte de la región.

Ucrania se había estado preparando para ataques especialmente fuertes en torno a la fiesta nacional que conmemora la declaración de independencia de Ucrania de la Unión Soviética en 1991. El miércoles también marcó el punto de seis meses en la guerra. Las autoridades de Kiev prohibieron grandes reuniones en la capital hasta el jueves por temor a los ataques con misiles.

Zelensky aseguró ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que “el futuro del mundo se está decidiendo en Ucrania” y dijo que si Rusia gana el conflicto, llevará la guerra a otros países.

“Nuestra independencia es su seguridad, la seguridad del mundo entero”, subrayó.

El presidente de Ucrania insistió en que Rusia tiene que retirarse de su país y debe rendir cuentas por su “agresión”.

Acusó a Rusia de “colocar al mundo al borde de una catástrofe radioactiva” al haber convertido “en una zona de combate” la central de Zaporiyia, la mayor de Europa, y que está bajo control de las fuerzas rusas casi desde el inicio de la guerra.

Según Zelensky, Rusia está llevando a cabo ahí una “provocación”, con bombardeos y el envío de “terroristas” a la zona, amenazando así a toda Europa y otras regiones vecinas.

“Una nueva nación surgió el 24 de febrero (...) No nació, sino que renació. Una nación que no lloró, no gritó, no se asustó. No huyó. No se rindió. No lo olvides”, dijo Zelensky. El mandatario agregó: “Cada nuevo día es un nuevo motivo para no rendirnos. Porque, habiendo pasado por tanto, no tenemos derecho a no llegar al final. ¿Cuál es el final de la guerra para nosotros? Decíamos: Paz. Ahora decimos: Victoria”.

En la capital, Zelensky y la primera dama Olena Zelenska visitaron el Muro de la Memoria de los Defensores Caídos de Ucrania. En Lviv, familiares de soldados caídos asistieron a una ceremonia en el monumento conmemorativo.

Zelensky también recibió muestras de apoyo de sus aliados occidentales, en el aniversario de la independencia.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una nueva partida de ayuda militar para Ucrania de casi 3 mil millones de dólares, la mayor otorgada hasta ahora. El primer ministro saliente del Reino Unido, Boris Johnson, visitó por sorpresa Kiev, donde destacó la “fuerte voluntad de los ucranianos para resistir”. También anunció un paquete de ayuda de 64 millones de dólares, incluyendo 2 mil drones de última generación.

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a la comunidad internacional a no mostrar “ninguna debilidad” ante Rusia y el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, aseguró que su país apoyará a Ucrania “el tiempo que sea necesario”.

El papa Francisco se sumó a los llamados para alejar “el riesgo de un desastre nuclear”.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) estudia una inspección a la central, confirmó su director, Rafael Grossi, tras reunirse en Estambul con el director de la agencia atómica rusa, Alexi Likashev.

Alerta por referendos “falsos”

Rusia podría anunciar esta semana referendos “falsos” diseñados para formalizar su control de las zonas ocupadas de Ucrania, dijo un portavoz de la Casa Blanca.

Estados Unidos pudo saber que “los líderes rusos han dado instrucciones a los funcionarios para que comiencen a prepararse para celebrar referendos falsos”, dijo el vocero de la Casa Blanca para temas de seguridad nacional, John Kirby.