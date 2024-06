Solange Márquez

Analista internacional

¿Quién ganó?

Trump. A pesar de todas sus mentiras, se mostró mucho más fuerte que Joe Biden.

¿Quién perdió?

Definitivamente el presidente Joe Biden. Ha sido uno de los peores días de su campaña.

El motivo por el cual Biden buscaba empujar un debate tan prematuro era tratar de quitarse el estigma de ser una persona anciana, débil, como lo ha pintado Trump. Vimos a un Joe Biden incapaz de responder a las mentiras de Donald Trump, a un Joe Biden que perdía el hilo de la conversación fácilmente, que hablaba bajito, que de pronto se le iban los tiempos. Ha sido un debate bastante malo para la campaña demócrata. Es un momento en el que probablemente puedan empezar a discutir si Biden realmente es el candidato ideal.

León Krauze

Periodista

¿Quién ganó?

Trump. Fue su noche ideal. Ignoró a los moderadores, respondió lo que quiso, mintió lo que quiso.

¿Quién perdió?

Joe Biden. Validó, encarnó la caricatura que Donald Trump ha pintado sobre él en la campaña.

Este debate ha sido el peor escenario para el Partido Demócrata y para Joe Biden, quien lo agendó de forma prematura. Ocurrió en junio para tratar de fijar la narrativa durante el verano y contrarrestar la caricatura que Trump ha difundido de que Biden es un anciano que no puede hilar oraciones, que no puede gobernar. El objetivo de Biden era contrarrestar esto, no lo hizo. Esto implica un desafío para el Partido Demócrata., que tiene que considerar la posibilidad de reemplazarlo. No es el candidato formal todavía.

Andrew Selee

Presidente del Instituto de políticas Migratorias

¿Quién ganó?

Ninguno

¿Quién perdió?

Ninguno

Trump llegó echando comentarios incoherentes, falsos, que vio 18 millones de personas que llegaron por la frontera de forma ilegal, durante el periodo de Biden, que no está ni cerca, pero llegó con energía y al combate; Biden, al contrario, llegó con mucha más veracidad, pero con poca energía, coherencia y lo que más necesitaba era asegurar al votante norteamericano que a pesar de su edad estaba a la altura de repetir en el cargo, que tiene la energía, capacidad, la astucia. Le va a pegar mucho más a Biden que a Trump: su falta de energía, de coherencia, le va a pegar más que la falta de veracidad a Trump.

