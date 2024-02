El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, acusó al príncipe Harry de "traidor" y aseguró que, de ser reelegido, no lo protegería de una eventual deportación como, alegó, ha hecho la administración de Joe Biden. "Traicionó a la Reina. Eso es imperdonable. Estaría solo si fuera por mí”, expresó Trump al Daily Express US durante la Conferencia Política de Acción Conservadora celebrada el sábado pasado.

El exmandatario, quien busca la candidatura presidencial republicana con miras a las elecciones de noviembre, consideró que la Familia Real británica había sido "demasiado amable" con Harry después de "lo que les había hecho".

Los comentarios de Trump se produjeron 24 horas después de que el príncipe Harry compareció ante el tribunal para determinar si había mentido en sus documentos de inmigración a Estados Unidos sobre su consumo de drogas, algo que confesó en su libro Spare. Dicha impugnación legal fue impulsada por la Fundación conservadora Heritage en Washington DC, pero Harry, con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, ha confrontado la acusación.

La fundación alega que la confesión de Harry de que consumió drogas, algo que no habría informado a las autoridades migratorias estadounidenses, puede utilizarse, según la ley de inmigración estadounidense, para denegar una solicitud de visado. La fundación exige exige que se hagan públicos estos archivos para poder determinar si Harry mintió en algún momento para conseguir establecerse en el país.

En sus declaraciones al Daily Express US, Trump expresó su rabia contra la administración de Joe Biden por mantener la privacidad de la solicitud de inmigración de Harry con el fin de "proteger" al príncipe.

Actualmente, el príncipe Harry y Meghan Markle, su esposa, viven en Montecito, California junto con sus dos hiijos, Archie y Lilibet.

En 2021, el Duque de Sussex comentó que la razón por la que habían decido mudarse a Estados Unidos fue porque había tomado la decisión de sacar a su familia del ambiente "tóxico y difícil" en el que estaban. "Vivir en Inglaterra se estaba convirtiendo en un problema de salud mental para mí y mi familia", reveló durante una entrevista en el programa estadounidense The Late Late Show of James Cordon. Su partida de Reino Unido desató una crisis en la familia real y actualmente Harry no es considerado miembro activo. La relación más afectada fue la que tenía con su hermano, el príncipe Guillermo, heredero a la Corona, y con su padre, el rey Carlos III, aunque la enfermedad de éste parece estar provocando un acercamiento.

