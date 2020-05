Trump se dice "contento" de que Kim Jong-un esté "de regreso y bien"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado estar "contento" por la reaparición de Kim Jong-un y de que el líder de Corea del Norte esté aparentemente sano.

"Yo, por mi parte, me alegro de ver que está de regreso, ¡y bien!", tuiteó Trump luego de la primera aparición pública de Kim en casi tres semanas, tras intensas especulaciones de que estaba gravemente enfermo o posiblemente muerto.



I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020