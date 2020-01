A finales de diciembre de 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó a Irak para una visita sorpresa de unas pocas horas en donde se reunió con soldados estadounidenses.

La base aérea Ain al Assad, que visitó Trump en 2018, fue atacada la noche de este martes por lo menos nueve cohetes.

En esa visita, Trump aprovechó su primer viaje a una zona de conflicto, desde que fue elegido presidente, para justificar su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Siria.

“Acabo de regresar de visitar nuestras tropas en Irak y Alemania. Una cosa es cierta, tenemos personas increíbles que representan a nuestro país, ¡personas que saben cómo ganar!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter el 27 de diciembre de 2018.

También lee: Dólar y petróleo se disparan tras ataque a base de EU en Irak

"Estados Unidos no puede seguir siendo el gendarme del mundo, es injusto cuando la carga entera la llevamos nosotros", dijo Donald Trump en 2018, en la base aérea de Al Asad, a unos 160 km al oeste de Bagdad, donde aterrizó junto a su esposa Melania.

En la visita, Trump desenmascaró involuntariamente en un tuit al equipo de operaciones especiales de la Marina durante su breve visita a la base militar en Irak.



.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2018