El expresidente estadounidense Donald Trump le dijo a Breitbart News que apoya una propuesta de los representantes Michael Waltz y Dan Crenshaw que autorizaría el uso de la fuerza militar estadounidense contra los cárteles mexicanos de la droga.

"También tengo una muy buena relación con el presidente de México”, dijo Trump en entrevista a ese medio.

Trump publicó a principios de este año un video en el que explicaba que apoyaba el uso del ejército para atacar a los cárteles, pero es la primera vez que opina sobre la propuesta específica ante el Congreso para hacerlo.

Waltz, en una entrevista el mes pasado, le dijo a Breitbart News que lo que abriría su propuesta es el uso de recursos militares como el espacio y los activos cibernéticos.

La propuesta "autoriza usar recursos militares", explica republicano

"Esencialmente autoriza recursos militares”, dijo Waltz. “Su Patrulla Fronteriza: nuestras entidades policiales y fronterizas no tienen sus propios activos espaciales. Los militares lo hacen. Cibernético ofensivo: en lugar de sólo defender nuestras redes aquí en casa, pero en realidad ingresar a las redes de otra persona y comenzar a interrumpir su dinero, su logística, su capacidad de comunicación. Todo eso se encuentra dentro del Departamento de Defensa. Entonces, esto autorizaría el uso, esto autorizaría el uso de la fuerza militar, pero creo que es más exacto llamarlo recursos”.

"No estamos hablando de una invasión a México. Eso es sólo un montón de tonterías”, declaró Waltz. “¿Podríamos estar hablando de operaciones especiales muy selectivas dirigidas a personal clave o matar/capturar? Sí, absolutamente. Una vez más, tenemos que empezar a pensar en ellos de manera diferente. En los años 90, corríamos por todo el mundo tratando de arrestar a Al-Qaeda. Después del 11 de septiembre, estábamos matando o capturando a Al-Qaeda. Así que esa es la mentalidad y esa es la autorización real del Congreso que estamos tratando de aprobar”.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que se opone al plan.

Durante esa entrevista, Waltz comparó su propuesta con algo que el exmandatario demócrata Bill Clinton hizo con el gobierno colombiano en la década de 1990 para usar el ejército estadounidense para ayudar a desmantelar dos importantes cárteles colombianos. Esa misión, titulada Plan Colombia, vio al ejército estadounidense cooperar con el gobierno colombiano para destruir con éxito los cárteles de Cali y Medellín.

Cuando se le preguntó sobre la comparación que hizo Waltz con el Plan Colombia durante los años de Clinton, Trump dijo a Breitbart News que “absolutamente” podría ver algo así con López Obrador y México si regresa a la Casa Blanca.

Trump reitera que López Obrador es un "socialista" y un "caballero"

Sobre el mandatario mexicano dijo que “es socialista, pero también resulta ser un caballero. No se puede tener todo, ¿verdad? Pero es una gran persona. Ciertamente, me ocuparía de él

"Esta es una invasión de nuestro país, no se trata sólo de gente caminando. Esta es una invasión. Muchas de éstas son personas que no queremos en nuestro país. Son muy malos para nuestro país. Son muy malos y peligrosos. Pero esto es una invasión de nuestro país. No, lo detendremos y lo detendremos de inmediato”.

Trump también señaló que muchas personas que cruzan la frontera están enfermas.

"Estamos siendo invadidos. Están invadiendo nuestro país”, dijo Trump a Breitbart News. “Están matando gente. El crimen aumenta por la gente que está entrando. No todos, pero muchos, y vienen de prisiones e instituciones mentales. Estos países lo están haciendo. Lo tenía parado. Lo tenía totalmente parado. Si otros países no lo hicieran, no les íbamos a dar dinero. Damos mucho dinero a estos países. Haría que eso se detuviera de inmediato y sacaríamos a la gente. Pero absolutamente, esto es una invasión. Tenemos soldados que vienen a nuestro país. Están enfermando a la gente (...) Tiene que parar. Entonces, si alguien está hablando de militares, ciertamente no lo descartaría”.

