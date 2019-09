El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que el muro en la frontera sur se está construyendo de manera “expedita” y prometió que para finales del año próximo habrá poco más de 800 kilómetros de valla fronteriza.

“Estamos construyendo el muro, y lo estamos haciendo de una forma expedita”, afirmó en un video publicado en su cuenta de Twitter, en el que explicó que se está colocando donde “la Patrulla Fronteriza más lo quiere”.

Criticó a los medios de comunicación por no dar a conocer información sobre los avances en este tema y aseguró que “para finales del año que viene tendremos cerca de 500 millas [804.7 km] de muro”.



WE ARE BUILDING THE WALL... pic.twitter.com/OQQaag2ZUW

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2019