Budapest.- El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmó que Donald Trump le aseguró durante una reunión en Estados Unidos que "no dará ni un centavo" a Ucrania, una declaración que el equipo del expresidente no comentó este lunes.

Orban, el único dirigente de la Unión Europea que mantuvo estrechos vínculos con el Kremlin pese a la invasión rusa de Ucrania, se reunió el viernes con el candidato republicano en Florida.

"Tiene una visión muy clara, con la que es difícil discrepar. Dice: en primer lugar, no dará ni un centavo para la guerra entre Ucrania y Rusia" si regresa a la Casa Blanca, afirmó el dirigente nacionalista el domingo en la cadena pública M1.

"Si los estadounidenses no entregan dinero, los europeos no podrán financiar solos esta guerra. Y entonces la guerra acabará" porque "es evidente que Ucrania no puede lograrlo con sus medios", añadió.

El multimillonario tiene "planes bastante precisos sobre la manera" de traer la paz, según Orban.

El equipo de Trump, solicitado por AFP, no hizo ningún comentario. El propio político no se pronunció sobre el contenido del intercambio.

Orbán, que se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en septiembre de 2023, rechaza enviar cualquier apoyo militar a Ucrania y llama de manera regular a una tregua, convencido de que Kiev no podrá ganar la contienda.

Trump, por su parte, presiona para que sus seguidores bloqueen en el Congreso una partida militar de 60.000 millones de dólares para Kiev, defendida por el presidente Joe Biden.

