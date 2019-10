Trump hará un anuncio "muy importante" en la mañana del domingo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará un anuncio "muy importante" el domingo por la mañana desde la Casa Blanca, anunció este sábado su portavoz, Hogan Gidley, sin dar más detalles.

Ese discurso presidencial tendrá lugar a las 09H00 (13H00 GMT), precisó en un breve comunicado.

"¡Algo enorme acaba de ocurrir!", escribió poco antes Donald Trump en un tuit enigmático.



Something very big has just happened!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019