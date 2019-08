Trump cancela visita a Dinamarca por negativa a venderle Groenlandia

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló la visita de Estado prevista a Dinamarca ante la negativa del gobierno de este país a discutir la posibilidad de venderle Groenlandia, revelaron medios estadounidenses.

El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Judd Deere, confirmó a la cadena NBC que la visita entera a Dinamarca, programada para el 2 y 3 de septiembre, está cancelada en estos momentos.

Poco antes, Trump tuiteó: “Basándome en los comentarios de la primera ministra Mette Frederiksen, que no tiene interés en discutir la compra de Groenlandia, pospondré nuestra reunión programada en dos semanas para otro momento”. Según el mandatario, con su comentario “tan directo” la premier “ha sido capaz de ahorrar una gran cantidad de gastos y esfuerzos. ¡Le agradezco eso y espero reprogramar la reunión en algún momento en el futuro”.

El lunes, Frederiksen aseguró que “Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa. Espero de verdad que no sea nada que haya dicho en serio”. Muchos políticos daneses creyeron que la versión del interés de comprar el territorio autónomo que tiene cierto grado de gestión por parte del gobierno danés no era sino una “inocentada”, como lo describió en Twitter el ex primer ministro Lars Lokke Rasmussen.

Pero el interés iba en serio. Primero lo anunciaron altos cargos del gobierno estadounidense y luego lo confirmó el propio Trump, quien consideró la adquisición “estratégicamente interesante”, aunque señaló que no se trataba de una prioridad.

La visita a Copenhague era la última parada del viaje de Trump a Europa que empezará con su participación en la cumbre del G7 en Biarritz (Francia) del 24 al 26 de agosto y seguirá en Polonia del 31 de agosto al 2 de septiembre.

Antes de que se anunciara la cancelación, la embajadora de Estados Unidos en Dinamarca, Carla Sands, tuiteó: “¡Dinamarca está lista para la visita de POTUS [el presidente de Estados Unidos]! Socio, aliado, amigo”.

* Con información de agencias

rcr