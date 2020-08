Tromba marina se vuelve tornado y causa destrozos en Florida

Una tromba marina formada frente a la localidad de Golden Beach, en el sureste de Florida, tomó forma de tornado al adentrarse en tierra y causó destrozos en árboles y casas, informaron canales locales de televisión.

Hasta ahora no se informó de heridos por este fenómeno, que fue captado por particulares con las cámaras de sus teléfonos.

La tromba estuvo poco tiempo en tierra pero el suficiente para que los vecinos vieran volar los muebles y otros objetos de sus patios y jardines y cómo los vientos hacían caer las ramas de los árboles y algunas verjas de las casas, según el canal NBC6.

Sus efectos se sintieron en una zona costera que abarca parte de los condados de Miami-Beach y Broward.

Un hombre al que la tromba sorprendió en la calle dijo al canal Local 10 que pensó que iba a salir volando por el aire y temió por su vida.

Julio Grisales se refugió en un garaje cercano pero por la presión del viento no pudo cerrar la puerta y vio "sillas volando por los aires".

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió en un mensaje de Twitter a las personas que estuvieran embarcadas que evitaran la zona donde se vio la tromba marina surgir.



Here’s another cool video of the Tornado that just came through here @NWSMiami @weatherchannel @wsvn @JohnMoralesNBC6 pic.twitter.com/1bwfGoG38F

— Jazz Santana (@jazzsantana) August 19, 2020